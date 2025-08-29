Telewizja Polska i Polskie Radio po raz kolejny organizowali cykl wakacyjnych koncertów w różnych miastach Polski, na których występowała plejada gwiazd. Koncerty odbywały się w każdą sobotę lipca i sierpnia. Tegoroczne "Lato z Radiem i Telewizją Polską" wystartowało w Zakopanem 5 lipca.

Teraz odbędzie się finał akcji - 30 sierpnia pojawi się w Grudziądzu. Atrakcje dla widzów i słuchaczy przygotowano od samego rana.

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" - finał w Grudziądzu. Co już wiemy?

Na usytuowanej na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu scenie wystąpią: Dominik Dudek, Halina Mlynkova, BEMY, Ania Wyszkoni, Perfect i Łukasz Drapała, Formacja Nieżywych Schabuff, Organek, Urszula i zespół IRA. Gospodarzami koncertu będą Marta Surnik, Ula Kaczyńska, Jovan Jakimowicz oraz Grzegorz Dobek.

Całodzienne wydarzenie rozpocznie plenerowe wydanie programu "Pytanie na Śniadanie" (od godz. 7:30), które poprowadzą Beata Tadla i Robert El Gendy. Gośćmi będą m.in. Lena Paczkowska, mieszkająca pod Grudziądzem uczestniczka "The Voice Kids", oraz Ewa Kośniewska, Mistrzyni Świata we fryzjerstwie, a także gwiazdy wieczornego koncertu - Perfect, Halina Mlynkova, Ania Wyszkoni oraz zespół BEMY.

