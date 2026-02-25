Elżbieta Zapendowska nie szczędzi krytyki polskim artystom. Co myśli o Krzysztofie Zalewskim?

Elżbieta Zapendowska jest cenioną krytyczką muzyczną oraz trenerką wokalną, która w swojej wieloletniej karierze miała okazję przygotowywać do występów jedne z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Pod jej skrzydłami swoją karierę rozwijały m.in. Doda, Ania Wyszkoni czy Edyta Górniak. Szerszej publiczności dała się poznać za sprawą telewizyjnych programów typu talent show, w których zasiadała za stołem jurorskim.

Ekspertka od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi - jaskra rozwinęła się u niej do tego stopnia, że nie nadaje się do operowania. Pogarszający się wzrok Zapendowskiej sprawił, że zmuszona była przejść na emeryturę. Między innymi przez to nie znalazła się w gronie jurorów reaktywowanego wiosną 2025 r. przez Polsat show "Must Be The Music". Ekspertka obecnie rzadko pokazuje się w mediach, sporadycznie jednak udziela wywiadów, w których chętnie komentuje obecny stan polskiej estrady, a także poczynania wschodzących gwiazd.

W 2002 r. Krzysztof Zalewski wziął udział w "Idolu". W jury zasiadała wówczas Elżbieta Zapendowska

Niedawno w mediach zrobiło się głośno o opinii Elżbiety Zapendowskiej na temat sanah czy Sylwii Grzeszczak. Teraz krytyczka postanowiła ocenić także twórczość i wizerunek Krzysztofa Zalewskiego, z którym miała okazję spotkać się 23 lata temu w "Idolu". Rockman - wówczas jeszcze jako bardzo młody chłopak z długimi włosami - występował w talent show jako uczestnik, a Zapendowska zasiadała za stołem jurorskim. Przekonał do siebie nie tylko ją i pozostałych jurorów, lecz także szerokie grono publiczności, dzięki czemu zajął w programie pierwsze miejsce.

Dalsza kariera Krzysztofa Zalewskiego obfitowała we wzloty i upadki. Tuż po programie Polsatu muzyk wycofał się z show-biznesu ze względu na problemy z uzależnieniami. Powrócił do występów dopiero po kilku latach, gdy uporał się z kłopotami w życiu prywatnym. Od tamtej pory nieustannie rozwija się muzycznie, nagrywa nowe albumy, koncertuje po całej Polsce i gromadzi coraz większe grono fanów.

Elżbieta Zapendowska nie szczędzi krytyki polskim artystom. Co myśli o Krzysztofie Zalewskim?

Co Elżbieta Zapendowska myśli o karierze Zalewskiego? Okazuje się, że ekspertka, która często nie gryzie się w język i kojarzona jest z ostrymi opiniami, ma bardzo dobre zdanie na temat 41-latka oraz jego twórczości.

"Bardzo mi się podoba. Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak. On poświęcił pracę, wiele życia, pewnie wiele emocji, ale ta jego płyta jest świetna" - powiedziała w programie "Co u nich słychać?" w RMF FM.

Violetta Kapcewicz po wygranej w „The Voice Senior”. „Niektóre słowa zostaną tylko dla nas” INTERIA.PL