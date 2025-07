Lanberry ma na swoim koncie kilka złotych, platynowych oraz diamentowych płyt, wygraną na opolskich Premierach, a także nominacje do Fryderyków. Warto przypomnieć, że oprócz bycia znaną wokalistką i byłą trenerką show "The Voice of Poland", jest także autorką tekstów i kompozytorką. Na rynku pod koniec 2024 roku ukazał się piąty studyjny album Lanberry "Heca", na którym znalazł się między innymi nagrany wspólnie z Tribbsem hit "Dzięki, że jesteś".

Lanberry wybiera taniec w Polsacie. "Na scenie zawsze z energią i charyzmą"

Wygląda na to, że Lanberry postawiła na taniec. Choć znana jest z chwytliwych melodii, przebojów, które długo królują w radiach i tekstów podbijających serca nie tylko Polaków (napisała eurowizyjne hity dla Viki Gabor i Roxie Węgiel), teraz postanowiła pokazać się w innej odsłonie. Piosenkarka wystąpi na parkiecie w show Polsatu - "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

"Do tanecznej ekipy dołącza Lanberry - wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, której hity zna cała Polska! Ma na koncie takie przeboje jak 'Piątek', 'Plan awaryjny' czy 'Gotowi na wszystko', a także współtworzyła m.in. eurowizyjne 'Superhero' z Viki Gabor i viralowe 'Dzięki że jesteś' z Tribbsem! Na scenie zawsze z energią i charyzmą - teraz Gosię zobaczymy w nowym wydaniu, na parkiecie 'Tańca z Gwiazdami'!" - ogłosiła stacja Polsat, a internet zalała fala komentarzy.

"O! Już wiem komu będę kibicować. Jedziesz!" - napisała na Instagramie Cleo, "Meeega" - skomentował tancerz programu Piotr Musiałkowski, a o swojej radości dały znać również Maffashion i Julia Żugaj, która zajęła drugie miejsce w 15. edycji programu. Przypomnijmy, że w finale influencerkę pokonała aktorka młodego pokolenia Vanessa Aleksander.

"Omg! Nie spodziewałam się tak mocnego składu podczas tej edycji", "No ładnie, tego się nie spodziewałam", "Myślałam, że Lanberry zostanie w TVP, zbiło mnie to z pantałyku", "Ta edycja to istny kosmos", "Bardzo ją lubię. Konkretna babka" - piszą internauci, którzy już wróżą gwieździe, z kim najlepiej zaprezentowałaby się na parkiecie. "Moim zdaniem partnerem tanecznym powinien być albo Piotr Musiałkowski albo Mieszko Masłowski" - czytamy w komentarzach z Facebooku.

Piguła (The Analogs) o Jarocinie: Jest najważniejszym festiwalem mojego życia [WYWIAD] Interia pl INTERIA.PL