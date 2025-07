Lanberry, a właściwie Małgorzata Uściłowska, to polska piosenkarka, której popularność przyniosły hity takie jak "Ostatni most", "Podpalimy świat", "Gotowi na wszystko" czy "Dzięki, że jesteś". Artystka przez pewien czas miała okazję spełniać się nie tylko na scenie, lecz także na fotelu jurorskim - była trenerką "The Voice of Poland". Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. Wokalistka po raz pierwszy spróbuje swoich sił w tańcu!