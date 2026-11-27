Lana Del Rey, a właściwie Elizabeth Woolridge Grant, urodziła się 21 czerwca 1985 roku w Nowym Jorku. Jest nie tylko wokalistką i autorką tekstów - kompozytorka może się pochwalić również poetyckim zaangażowaniem, które od wielu lat przemyca w tekstach swoich utworów.

Wokalistka rzadko dzieli się w mediach społecznościowych swoim życiem prywatnym. Zdarza się również, że nie promuje na nich nawet swojej muzyki, stąd wiadomość o wyjściu za mąż za Jeremy'ego Dufrene'a zaskoczyła cały świat. Jak się okazuje, fani artystki mogą być coraz bliżej premiery niejedenego, a dwóch projektów swojej idolki. Zdradziła, że płyty "Stove" i "Spyda" są już bliskie ukończenia.

Lana Del Rey szczerze o pracy nad albumami. "Samo przygotowanie miedzianych płyt zajęło pół roku"

Kariera Lany Del Rey szybko nabrała rozpędu. Wszystko dzięki "Video Games, otwiera się w nowym oknie", czyli utworze, który zmienił kierunek tego, co popularne i wymagane od artystów. Potem było tylko lepiej - "Born to Die", "Blue Jeans", "National Anthem, otwiera się w nowym oknie", "Summertime Sadness" oraz "Young and Beautiful" na stałe umieściły artystkę w panteonie gwiazd, na których następny ruch czekają fani z całego świata.

Piosenkarka rozkoszuje się życiem mężatki i wygląda na to, iż fani poczekają jeszcze na premierę jej następnego projektu, którego tytuł i kierunek muzyczny zmieniały się na przestrzeni miesięcy wielokrotnie. Artystka korzysta z wolnego czasu w rodzinny sposób, jednak teraz podzieliła się obserwatorami informacjami ws. nadchodzących projektów. Choć nie mają jeszcze oficjalnej daty premiery, wiadomo, że Del Rey uważnie nad nimi pracuje, dopracowuje je i myśli nawet już o szatach graficznych. Z okazji Święta Dziękczynienia postanowiła zdradzić w swoich social mediach, na jakim etapie pracy aktualnie się znajduje.

"Prace nad albumami idą świetnie. Jestem z nich bardzo zadowolona. Potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby dojrzeć, ale na pewno ukażą się w odpowiednim momencie, biorąc pod uwagę, ile materiału znalazło się na obu krążkach. Zdecydowanie zmierzamy do finału, choć przez ostatnie lata całość zaliczyła mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw, ale efekt końcowy wydaje się czymś, co po prostu musiało się wydarzyć. Aż się zastanawiam, co właściwie zrobię po tym projekcie" - wyznała na Instagramie.

"To nietypowe połączenie dwóch płyt, które pokazuje drogę od momentu, w którym zaczynałam, zapowiadając wszystko cztery lata temu, do miejsca, w którym jestem dzisiaj. To spojrzenie na otaczających mnie ludzi oraz ich reakcje na moje szczęście, życiowy rozwój i sukces" - dodała.

"Mam poczucie, że rzeczy, które nam się przytrafiają, nie mogą być dziełem przypadku. Przychodzi mi na myśl pewne powiedzenie: możesz mieć wszystko, ale nie możesz mieć wszystkiego naraz. (...) Jedną z ważniejszych rzeczy przy tym projekcie jest to, jak pięknie prezentują się fizyczne egzemplarze - samo przygotowanie miedzianych płyt zajęło pół roku" - skwitowała Lana, prosząc zmartwionych fanów o jeszcze jedną chwilę cierpliwości.

Mąż Lany Del Rey ma ciekawy zawód. Nie jest typowym przewodnikiem wycieczek

Przypomnijmy, iż Lana Del Rey wzięła potajemny ślub dwa lata temu - 26 września 2024 roku podczas kameralnej ceremonii nad wodami Des Allemandes w Luizjanie. Wokalistka podzieliła się na Instagramie materiałami z uroczystości, świętując pierwszą jak i drugą rocznicę wydarzenia.

Jeremy Dufrene jest zawodowym pogromcą aligatorów i przewodnikiem po bagnach Luizjany. Jako przewodnik wycieczek łodzią po bagnach, w czasie których można podziwiać aligatory, Dufrene dba o wrażenia klientów zachwyconych dziką naturą, jak i również dba o ich bezpieczeństwo.

Jak wiemy, jednym z nowych utworów na nadchodzącej płycie piosenkarki będzie "Stars Fell on Alabama", czyli kawałek napisany o mężu piosenkarki, który jest od niej o 10 lat starszy. "Otwieram mój koncert tym utworem. Jeremy jest najważniejszą osobą w moim życiu. Publicznie jest cichy, ale przy mnie rozmawia bez przerwy" - zdradziła Lana w wywiadzie dla "W Magazine".

Jak się okazuje, status gwiazdy nie wiąże się według Lany Del Rey z wystawnym życiem, wielkimi apartamentami i szykownymi kreacjami. Choć dostatek z pewnością może pomóc, gwiazda postawiła na skromne spędzanie ostatnich tygodni. Zakochane małżeństwo przyłapali fotografowie, którzy uchwycili spokojne chwile pary.

Lana Del Rey i Jeremy Dufrene odpoczywają w odnowionym domu w Luizjanie, który jest po prostu skromną budowlą, pozbawioną drogich dodatków. Jak twierdzą fani na portalu X, Dufrene zbudował owy dom własnymi rękami, zaś jego wartość szacuje się obecnie na około 270 000 dolarów.

Tak szczera Margaret jeszcze nie była. Co zdradziła w "Liście do starych"? INTERIA.PL



