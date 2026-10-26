Lana Del Rey, a właściwie Elizabeth Woolridge Grant, urodziła się 21 czerwca 1985 roku w Nowym Jorku. Jest nie tylko wokalistką i autorką tekstów - kompozytorka może się pochwalić również poetyckim zaangażowaniem, które od wielu lat przemyca w tekstach swoich utworów.

Wokalistka rzadko dzieli się w mediach społecznościowych swoim życiem prywatnym. Zdarza się również, że nie promuje na nich nawet swojej muzyki, stąd wiadomość o wyjściu za mąż zaskoczyła cały świat.

Lana Del Rey zauważyła kobietę, która poprosiła o pomoc. Gwiazda szybko zareagowała

Kariera Lany Del Rey szybko nabrała rozpędu. Wszystko dzięki "Video Games, otwiera się w nowym oknie", czyli utworze, który zmienił kierunek tego, co popularne i wymagane od artystów. Potem było tylko lepiej - "Born to Die", "Blue Jeans", "National Anthem, otwiera się w nowym oknie", "Summertime Sadness" oraz "Young and Beautiful" na stałe umieściły artystkę w panteonie gwiazd, na których następny ruch czekają fani z całego świata.

Piosenkarka rozkoszuje się życiem mężatki i wygląda na to, iż fani poczekają jeszcze na premierę jej następnego projektu, którego tytuł i kierunek muzyczny zmieniały się na przestrzeni miesięcy wielokrotnie. Artystka korzysta z wolnego czasu w rodzinny sposób, a teraz podzieliła się obserwatorami wyjątkową sytuacją. Jej uwagę na drodze skupiła kobieta, która prosiła o pomoc.

Gdy Del Rey słuchała nocą w aucie w trakcie drogi utworu "Rubberband" autorstwa Tate McRae z 2021 roku, nagle zauważyła kogoś za oknem.

"Słuchasz piosenki Tate o Highland, stojąc na światłach przy Highland, a wtem jakaś kobieta przykleja do twojej szyby kartkę z informacją, że próbuje uwolnić się z toksycznego związku" - wyjaśniła w tekście naniesionym na instagramowe nagranie.

Lana Del Rey na Instagramie Instagram: @honeymoon materiał zewnętrzny

Następnie w filmie widać, jak wokalistka sięga do torebki po 100 dolarów i wręcza je kobiecie. "Złapałaś mnie w momencie, gdy nagrywałam" - mówi przez otwarte okno. "Staraj się trzymać z dala. Uważaj na siebie" - dodała, po czym zamknęła okno i spojrzała w stronę odchodzącej kobiety.

Mąż Lany Del Rey ma ciekawy zawód. Nie jest typowym przewodnikiem wycieczek

Przypomnijmy, iż Lana Del Rey wzięła potajemny ślub dwa lata temu - 26 września 2024 roku podczas kameralnej ceremonii nad wodami Des Allemandes w Luizjanie. Wokalistka podzieliła się na Instagramie materiałami z uroczystości, świętując pierwszą jak i drugą rocznicę wydarzenia.

Jeremy Dufrene jest zawodowym pogromcą aligatorów i przewodnikiem po bagnach Luizjany. Jako przewodnik wycieczek łodzią po bagnach, w czasie których można podziwiać aligatory, Dufrene dba o wrażenia klientów zachwyconych dziką naturą, jak i również dba o ich bezpieczeństwo.

Jak wiemy, jednym z nowych utworów na nadchodzącej płycie piosenkarki będzie "Stars Fell on Alabama", czyli kawałek napisany o mężu piosenkarki, który jest od niej o 10 lat starszy. "Otwieram mój koncert tym utworem. Jeremy jest najważniejszą osobą w moim życiu. Publicznie jest cichy, ale przy mnie rozmawia bez przerwy" - zdradziła Lana w wywiadzie dla "W Magazine".

Lana Del Rey z mężem w Paryżu Jacopo M. Raule / Stringer Getty Images

Jak się okazuje, status gwiazdy nie wiąże się według Lany Del Rey z wystawnym życiem, wielkimi apartamentami i szykownymi kreacjami. Choć dostatek z pewnością może pomóc, gwiazda postawiła na skromne spędzanie ostatnich tygodni. Zakochane małżeństwo przyłapali fotografowie, którzy uchwycili spokojne chwile pary.

Lana Del Rey i Jeremy Dufrene odpoczywają w odnowionym domu w Luizjanie, który jest po prostu skromną budowlą, pozbawioną drogich dodatków. Jak twierdzą fani na portalu X, Dufrene zbudował owy dom własnymi rękami, zaś jego wartość szacuje się obecnie na około 270 000 dolarów.

Lana Del Rey przyłapana ze swoim mężem / X Int Seo materiał zewnętrzny

Dom męża Lany Del Rey / X Int Seo materiał zewnętrzny

W styczniu 2024 roku Lana Del Rey zapowiedziała wydawnictwo country. "Lasso", bo tak ówcześnie nazwała projekt, okazał się jednak tytułem roboczym. Według wcześniejszych informacji krążek miał się ukazać we wrześniu 2024 roku, co ostatecznie nie miało miejsca.

Dla fanów Lany niedotrzymywanie obietnic wokalistki nie jest niczym nowym. Niektórzy prześmiewczo stwierdzają, że projekt "Lasso" nie miał nigdy racji bytu. Jak podkreślają słuchacze artystki, płyta podzieliła los teledysku do "Cherry, otwiera się w nowym oknie" z albumu "Lust for Life", który, jako jeden z wielu projektów Del Rey, nigdy nie ujrzał światła dziennego, choć był zapowiadany przez samą artystkę. Po szkicu płyty "The Right Person Will Stay", która miała zostać wydana 21 maja 2025 roku, powstał nowy zamysł, a i powstały nowe utwory, tym razem pod szyldem tytułu "Stove", który po dziś dzień nie ujrzał świata dziennego.

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