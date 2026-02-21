Lana Del Rey, zachęcona niecierpliwością fanów, wydała w zeszły wtorek nowy singiel, zatytułowany "White Feather Hawk Tail Deer Hunter". Wokalistka kolejny raz podrasowała swoją artystyczną estetykę, tym razem nadając im bardziej tajemniczych i mroczniejszych barw. Jak wiadomo, piosenka powstała we współpracy z jej najbliższymi - mężem Jeremym Dufrenem, siostrą Chuck Grant oraz szwagrem Jasonem Pickensem. Utwór ukazała się nakładem Polydor Records, zaś w klipie widzimy między innymi kreskówkowe urywki, niekiedy przyprawiające nawet o dreszcz.

Mąż Lany Del Rey ma ciekawy zawód. Nie jest typowym przewodnikiem wycieczek

Lana Del Rey, a właściwie Elizabeth Woolridge Grant, urodziła się 21 czerwca 1985 roku w Nowym Jorku. Jest nie tylko wokalistką i autorką tekstów - kompozytorka może się pochwalić również poetyckim zaangażowaniem, które od wielu lat przemyca w tekstach swoich utworów.

Kariera Lany Del Rey szybko nabrała rozpędu. Wszystko dzięki "Video Games", czyli utworze, który zmienił kierunek tego, co popularne i wymagane od artystów. Potem było tylko lepiej - "Born to Die", "Blue Jeans", "National Anthem", "Summertime Sadness" oraz "Young and Beautiful" na stałe umieściły artystkę w panteonie gwiazd, na których następny ruch czekają fani z całego świata.

Kolejnym medialnym ruchem Del Rey było jednak publiczne przedstawienie swojego męża Jeremy'ego Dufrene'a. Para pokazała się razem w zeszłym roku w Paryżu na tygodniu mody, a internauci ochoczo pytali o mężczyznę. Przypomnijmy, iż Lana Del Rey wzięła potajemny ślub rok temu - 26 września 2024 roku podczas kameralnej ceremonii nad wodami Des Allemandes w Luizjanie. Wokalistka dopiero niedawno podzieliła się na Instagramie materiałami z uroczystości, świętując pierwszą rocznicę wydarzenia.

Jeremy Dufrene jest zawodowym pogromcą aligatorów i przewodnikiem po bagnach Luizjany. Jako przewodnik wycieczek łodzią po bagnach, w czasie których można podziwiać aligatory, Dufrene dba o wrażenia klientów zachwyconych dziką naturą, jak i również dba o ich bezpieczeństwo. "Jeremy jest najważniejszą osobą w moim życiu. Publicznie jest cichy, ale przy mnie rozmawia bez przerwy" - zdradziła Lana w wywiadzie dla "W Magazine".

Lana Del Rey przyłapana ze swoim mężem

Jak się okazuje, status gwiazdy nie wiąże się według Lany Del Rey z wystawnym życiem, wielkimi apartamentami i szykownymi kreacjami. Choć dostatek z pewnością może pomóc, gwiazda postawiła na skromne spędzanie ostatnich tygodni. Zakochane małżeństwo przyłapali fotografowie, którzy uchwycili spokojne chwile pary.

Lana Del Rey i Jeremy Dufrene odpoczywają w odnowionym domu w Luizjanie, który jest po prostu skromną budowlą, pozbawioną drogich dodatków. Jak twierdzą fani na portalu X, Dufrene zbudował owy dom własnymi rękami, zaś jego wartość szacuje się obecnie na około 270 000 dolarów.

Dom męża Lany Del Rey

