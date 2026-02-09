"Chciałam tylko przekazać krótką wiadomość i powiedzieć, że mój nowy singiel i moja ulubiona piosenka - to ta, na którą czekałam - ukaże się 17 lutego" - czytamy w ogłoszeniu Lany Del Rey, zamieszczonym w mediach społecznościowych artystki.

Zapowiedziany przez amerykańską piosenkarkę nowy singiel został nazwany "White Feather-Hawk Tail Deer Hunter" (tłum. "Łowca jeleni z białym piórem i ogonem jastrzębia"). Kawałek powstał we współpracy z Jackiem Antonoffem, często tworzącym utwory z gwiazdami takimi jak Taylor Swift, Lorde, St. Vincent czy Pink. Jak podkreśliła sama Lana, to on "w końcu odnalazł ten magiczny akord, którego brakowało".

Lana Del Rey szykuje się do wydania nowego albumu. Kilkukrotnie zmieniała tytuł krążka i datę premiery

Jest to pierwszy przejaw nowej twórczości 40-latki od kilku miesięcy. W kwietniu 2025 r. artystka podzieliła się ze słuchaczami singlami "Bluebird" oraz "Henry, come on". Ostatnim krążkiem piosenkarki jest natomiast "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" wydane w 2023 r.

Fani niecierpliwią się na nowe wydawnictwo Del Rey. Artystka zapowiedziała, że nowowydany singiel znajdzie się na jej 10. albumie "Stove", który jest w trakcie przygotowań. Wokalistka zapewnia jednocześnie, że na płytę nie będzie trzeba czekać dłużej niż kilka najbliższych miesięcy. Warto przypomnieć, że krążek zapowiadany był przez Lanę już wielokrotnie - pierwszy raz wspomniała o nim w 2024 r., gdy jego roboczym tytułem było "Lasso".

Wtedy amerykańska gwiazda zdradziła również, że album będzie wyróżniał się brzmieniowo - utrzymany zostanie w stylu country. Niedługo później okazało się, że jest to jedyny pewnik, bowiem Lana wciąż zmieniała koncepcję m.in. na tytuł. Najpierw mianowała płytę "Lasso", chwilę później opowiadała o longplay'u jako o "The Right Person Will Stay", aby następnie zmienić nazwę na wspomniane "Stove". Przesuwała także premierę krążka, trzymając słuchaczy w ciągłej niepewności.

Lana Del Rey po raz pierwszy połączyła siły z mężem. To będzie ich pierwszy wspólny utwór!

Powrót Lany Del Rey z nowym singlem odbił się szerokim echem w mediach nie tylko ze względu na fanów wyczekujących nadchodzącego albumu. Gwiazda zaskoczyła także współpracą - okazuje się, że po raz pierwszy w pisaniu tekstu towarzyszył jej mąż. Jeremy Dufrane napisał słowa wspólnie z ukochaną, co uczyniło "White Feather-Hawk Tail Deer Hunter" ich pierwszym projektem artystycznym.

Na co dzień Dufrane pracuje w zupełnie innej branży - jest przewodnikiem wycieczek po bagnach w Luizjanie. Artystka wybrała więc tytuł piosenki nieprzypadkowo, nawiązując do natury amerykańskiego Południa. Co więcej - para rzekomo nagrała samodzielnie również teledysk do kawałka. Lana ujawniła, że proces montażu oraz przesyłania plików był najbardziej żmudny i zajął im mnóstwo czasu.

