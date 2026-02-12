Niedawno informowaliśmy, iż ramach programu "Kindness in Community Fund" Born This Way Foundation, czyli fundacja prowadzona przez Lady Gagę i jej mamę Cynthię Germanottę, rozdysponowała 5 milionów dolarów pomiędzy 55 organizacji z 11 krajów świata. W gronie beneficjentów znalazły się również polskie akcenty - Fundacja GrowSPACE oraz Fundacja Warsaw House. Obie od lat pracują z młodzieżą narażoną na wykluczenie społeczne i kryzysy psychiczne.

GrowSPACE działa od 2020 roku, koncentrując się na dzieciach i młodzieży, w szczególności osobach LGBTQ+, młodych doświadczających przemocy, cyberprzemocy i samotności. Zdrowie psychiczne jest jednym z filarów ich działalności.

Fundacja Warsaw House skupia się na ochronie młodzieży LGBTQ+ przed bezdomnością oraz wykluczeniem ekonomicznym i społecznym. Organizacja zapewnia wsparcie psychologiczne, pomoc socjalną i narzędzia umożliwiające młodym osobom samodzielne życie, jednocześnie działając na rzecz przestrzegania praw człowieka.

"Born This Way" Lady Gagi świętuje 15. urodziny. Artystka od lat wspiera mniejszości

Lady Gaga już od początków swojej kariery wspierała osoby LGBTQ+, a nawet inspirowała się nimi w swojej twórczości, współpracowała z mniejszościami, a nawet publicznie zaliczyła się do ich grona. Fani artystki zawsze mogli liczyć na wsparcie piosenkarki, która swoją muzyką dodawała im otuchy oraz sił w walce o swoje prawa i marzenia. Jednym z nieoficjalnych hymnów osób homoseksualnych jest utwór "Born This Way", pochodzący z drugiego albumu Gagi o tym samym tytule.

"Jestem piękna na swój sposób / Ponieważ Bóg nie popełnia błędów / Jestem na właściwej drodze, kochanie / Taka się urodziłam" - śpiewa Lady Gaga w piosence, która na przestrzeni lat zyskała wydźwięk wsparcia i utożsamienia się z osobami LGBTQ+.

"Jestem córką odmienności, czuję zobowiązanie moralne, by uczynić ze świata lepsze miejsce. Tymczasem dla niektórych krajów prawa gejów wciąż nie są priorytetem. Wiele rządów odmawia swoim obywatelom przysługujących im praw" - przyznała w 2011 roku artystka na paradzie w Rzymie, gdzie oskarżyła państwo polskie o nierespektowanie praw mniejszości seksualnych.

