Od premiery ostatniego albumu Lady Gagi minął zaledwie rok, a wierni fani wokalistki już domagają się kolejnego wydawnictwa. Krążek "Mayhem" ukazał się pięć lat po swoim poprzedniku - "Chromatice" - co mogłoby wskazywać na to, że gwiazda potrzebuje sporo czasu, aby popracować w studiu i stworzyć kolejne arcydzieło na miarę współczesnego popu. Swoim niedawnym komentarzem na TikToku rozbudziła jednak w miłośnikach nadzieję na nowości, które mogą nadejść szybko.

Lady Gaga zasugerowała, że niedługo wyda nowe utwory? Po tym komentarzu fani nie mają wątpliwości

W mediach społecznościowych Lady Gaga opublikowała ostatnio nagranie, którym promowała nowy zestaw pędzli swojej marki kosmetycznej Haus Labs. Artystka osobiście zabrała się za prezentowanie rekwizytów do makijażu, a fani w komentarzach zachwycili się nowym produktem. Znaleźli się też jednak tacy, którzy postanowili przypomnieć 40-latce o jej głównych zawodowych zadaniach.

"Gaga, proszę, nie każ nam długo czekać na albumy!!! Chcemy tylko muzyki!!! Każdy album powstaje coraz dłużej" - napisał jeden z fanów na TikToku. Komentarz nie umknął uwadze wokalistki. Postanowiła więc odpowiedzieć, rozbudzając tym samym ciekawość słuchaczy. "Nie martw się" - napisała, dodając dwie emotki serduszek. Fanom nie trzeba było dużo więcej - prędko zaczęli spekulować o tym, że artystka zasugerowała nadchodzące w najbliższej przyszłości nowe piosenki.

Zaledwie kilka dni temu, w podkaście "The Rolling Stone Studio", współproducent wykonawczy i współautor piosenek na album "Mayhem" wyznał, że "przez cały czas" jest w kontakcie z Gagą. Ujawnił, że kiedykolwiek telefon by nie zadzwonił, będzie gotów od nowa zacząć pracę nad muzyką ikony popu.

Lady Gaga ma obecnie dużo na głowie. Od niedawna spełnia się w roli matki!

Obecnie Lady Gaga ma sporo obowiązków poza sceną i muzyką. 40-latka niedawno została matką małej Rose Bean Polansky. Choć publicznie nie opowiedziała jeszcze o swoim macierzyństwie, zagranicznym mediom udało się dotrzeć do zdawkowych informacji od osób z otoczenia gwiazdy. Twierdzą oni, że artystka od dawna o tym marzyła i świetnie się czuje z niemowlakiem u boku.

Informacje o tym, że Lady Gaga i jej narzeczony Michael Polansky zostali rodzicami pojawiły się zaraz po tym, jak paparazzi sfotografowali ich na rodzinnym spacerze w północnej Kalifornii w ubiegłym miesiącu.