Lady Gaga ponownie jest u szczytu swojej popularności. W 2025 r. powróciła bowiem z albumem "Mayhem", którego klimat przypomina jedne z pierwszych, uwielbianych przez fanów, projektów amerykańskiej gwiazdy ("Born This Way" czy "ARTPOP"). W połowie lipca artystka rozpoczęła trasę koncertową, promującą nowe wydawnictwo - "The Mayhem Ball". Obecnie koncertuje na całym świecie, prezentując show, które wręcz wprawia fanów w osłupienie. Nienaganne choreografie, perfekcyjne wokale, ciekawe kostiumy i nieoczywisty dobór repertuaru (ze znanymi hitami "Bad Romance", "Alejandro" czy "Applause") - to wszystko składa się na widowiskowe występy Gagi, które na długo zapadają w pamięci.

"Ten spektakl został zaprojektowany tak, aby był teatralnym i elektryzującym doświadczeniem, które ożywia 'Mayhem' dokładnie tak, jak sobie to wyobrażam" - tak zapowiadała tournee Lady Gaga.

Trasa "The Mayhem Ball" rozpoczęła się w lipcu, koncertami w Las Vegas. Następnie gwiazda odwiedziła inne miasta w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec września występy odbędą się w Wielkiej Brytanii, a następnie jeszcze w Szwecji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Belgii i Francji. Tournee nie obejmuje przystanku w Polsce.

Lady Gaga ogłosiła w ostatniej chwili. "Ze względu na ryzyko"

W trakcie trasy koncertowej amerykańska piosenkarka nie oszczędza się, co rzutuje na jej samopoczucie i stan zdrowia. W środę, 3 września, tuż przed występem w Miami, Lady Gaga zmuszona była odwołać całe przedsięwzięcie. Nie chciała zawieść swoich fanów, lecz koncert w Kaseya Center nie mógł się odbyć przez problemy z głosem.

Artystka w ostatniej chwili przekazała słuchaczom smutną informację. "Cześć wszystkim, bardzo mi przykro, ale muszę przełożyć dzisiejszy koncert w Miami" - zaczęła swój wpis na swoim Instagramie . "Podczas wczorajszej próby i dzisiejszej rozgrzewki wokalnej mój głos był bardzo obciążony i zarówno mój lekarz, jak i trener wokalny, odradzili mi udział ze względu na ryzyko" - kontynuowała wokalistka.

Lady Gaga ma problemy z głosem. Przeprosiła fanów za odwołany koncert

Lady Gaga wyjaśniła, że poprzednie koncerty wpłynęły negatywnie na jej stan. Artystka wystąpiła w Miami już dwukrotnie - 31 sierpnia i 1 września. Kolejny show z rzędu, z kłopotami wokalnymi, mógłby przyczynić się do poważnych problemów zdrowotnych.

"Chcę być twarda i po prostu to dla was przetrwać, ale nie chcę ryzykować długotrwałego lub całkowitego uszkodzenia strun głosowych" - ujawniła piosenkarka.

"Jak wiecie, śpiewam na żywo każdego wieczoru - i chociaż była to trudna i bolesna decyzja, bardzo obawiałam się długoterminowych konsekwencji dla mojego głosu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i przyjmiecie moje najszczersze przeprosiny za wszelkie rozczarowania, zawiedzione uczucia i niedogodności" - dodała Gaga.

Amerykańska gwiazda obiecała, że postara się jak najszybciej ustalić nową datę odwołanego koncertu. Pomimo zaleceń lekarzy zapowiedziała także, że kolejne występy odbędą się zgodnie z planem. "The Mayhem Ball" już 6 i 7 września zawita więc do Madison Square Garden w Nowym Jorku.

