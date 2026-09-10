Lady Gaga nagle zniknęła z życia publicznego. "Wszyscy w jej otoczeniu myślą, że uciekła"

Lady Gaga przyzwyczaiła fanów do długich kampanii promocyjnych, efektownych występów i regularnej obecności w mediach. Po finałowym koncercie trasy "Mayhem Ball", który odbył się w kwietniu, nastąpiła jednak cisza. Artystka zrezygnowała z branżowych imprez, przestała pojawiać się przed fotoreporterami i wyraźnie ograniczyła aktywność na Instagramie.

Pod koniec sierpnia zamieściła serię niewyraźnych zdjęć z polaroida. Były to jej pierwsze nowe fotografie od kilku miesięcy, ale nie towarzyszyło im żadne wyjaśnienie dotyczące przerwy.

"Daily Mail" donosi, że również część znajomych Gagi nie wie, gdzie obecnie przebywa wokalistka. Jedna z osób cytowanych przez gazetę przekonuje, że nie miała z nią kontaktu od ponad miesiąca.

Lady Gaga i Michael Polansky mieli pobrać się w tajemnicy?

Znajomi piosenkarki podejrzewają, że jej zniknięcie może mieć znacznie bardziej prywatny powód. Według informatora Gaga wyjechała z narzeczonym Michaelem Polanskym, aby bez zainteresowania mediów zorganizować ślub.

"Wszyscy w jej otoczeniu myślą, że uciekła z Michaelem, by wziąć ślub, a teraz jest w podróży poślubnej" - czytamy w "Daily Mail".

Para poznała się w 2019 roku podczas przyjęcia urodzinowego Seana Parkera. Pięć lat później Polansky oświadczył się wokalistce podczas wspólnej wspinaczki. Gaga potwierdziła zaręczyny latem 2024 roku, przedstawiając go jako swojego narzeczonego podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Od pewnego czasu nie ukrywała też, że przygotowania do ślubu są coraz bardziej zaawansowane. W marcu 2026 roku powiedziała, że ceremonia odbędzie się niedługo. Jednocześnie zaznaczała, że nie zależy jej na wielkim weselu. W rozmowie z Jimmym Kimmelem żartowała, że mogłaby po prostu pójść z ukochanym do urzędu, a później zamówić chińskie jedzenie.

Informacje o zawarciu małżeństwa pozostają niepotwierdzone.

Widziano ją w niewielkim miasteczku w Kalifornii

Gazeta ustaliła, że Lady Gaga i Michael Polansky najprawdopodobniej przebywają w miejscowości Ross, położonej w hrabstwie Marin. Mieli kupić tam dom za około 10 mln dolarów. Posiadłość znajduje się w spokojnej okolicy i jest osłonięta przed wzrokiem przypadkowych osób.

Jeden z mieszkańców Ross spotkał Gagę w połowie czerwca w miejscowym lokalu. Wokalistka siedziała przy barze, piła czerwone wino i nie próbowała ukrywać swojej obecności.

"Była bardzo przyjazna i wydawała się w świetnym humorze. Nikt jej właściwie nie rozpoznał ani nie prosił o autograf" - relacjonował.

Artystkę widziano także w lipcu na ślubie jej wieloletniego menedżera Bobby'ego Campbella i Roberta Garcii w Los Angeles. Według medialnych doniesień unikała wtedy zdjęć i nie wystąpiła podczas przyjęcia.

Z medialnymi doniesieniami o tajnym ślubie szybko połączono wcześniejsze wypowiedzi Gagi na temat macierzyństwa. Wokalistka mówiła wprost, że chce mieć dzieci i wierzy, że Polansky będzie dobrym ojcem.



