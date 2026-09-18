Jak donosi TMZ, Lady Gaga i Michael Polansky mieli doczekać się dziewczynki. Swojej pierwszej córce nadali imię Rose Bean, a nazwisko przyjęła po ojcu. Źródło portalu podaje, że pociecha gwiazdorskiej pary przyszła na świat 9 czerwca o godz. 23:19 w Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles.

Lady Gaga i Michael Polansky powitali na świecie swoją pierwszą córkę! Skąd wzięli pomysł na imię?

Informatorzy twierdzą, że pierwsze imię dziewczynki nawiązuje do piosenki "La Vie En Rose", który Gaga wykonała w filmie "Narodziny gwiazdy" (za inną piosenkę ze ścieżki dźwiękowej produkcji artystka dostała prestiżowego Oscara). Z kolei drugie imię dziecka ma rzekomy związek z aktywistą Carlem Beanem, który był inspiracją do powstania utworu "Born This Way", będącego jednym z największych przebojów wokalistki po dziś dzień.

Zagraniczne media informują, że tego lata Gaga i Polansky byli mniej obecni w mediach, gdyż zrobili sobie przerwę, aby zająć się niemowlakiem. Zmniejszenie zawodowych obowiązków pozwoliło im spędzić więcej czasu z córką, a artystce nacieszyć się spełnionym marzeniem o macierzyństwie. Informator magazynu "People" zdradził, że oboje zakochanych są szczęśliwi w nowych rolach i wręcz "promienieją".

Lady Gaga od lat nie ukrywała, że marzy o dziecku. "Naprawdę chcę zostać mamą"

Pierwsze spekulacje na temat pojawienia się na świecie dziecka Lady Gagi i Michaela Polansky'ego zagraniczne media rozprzestrzeniły nieco ponad tydzień temu. Niedługo później para została sfotografowana podczas spaceru w północnej Kalifornii. Artystka niosła w chuście pociechę, co nie pozostawiło już żadnych wątpliwości. Dotychczas imię czy płeć dziecka nie były znane, a przedstawiciele piosenkarki milczeli, pozostawiając doniesienia o macierzyństwie bez komentarza.

Autorka hitu "Abracadabra" od wielu lat w wywiadach podkreślała, że jednym z jej największych marzeń jest właśnie macierzyństwo. "Naprawdę chcę zostać mamą. Mam nadzieję, że to będzie moja kolejna główna rola" - zaznaczała w październiku 2025 r., występując w programie "The Late Show". W rozmowie z "Rolling Stone" nie ukrywała z kolei, że widzi w swoim ukochanym wspaniałego przyszłego ojca i jest pewna, że to właśnie z Polanskym chce założyć rodzinę.