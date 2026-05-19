Kylie Minogue stanęła przed trudnym wyzwaniem. "To było jak wtaczanie głazu pod górę"

Artystka rozpoczęła muzyczną drogę w 1987 roku, kiedy była już gwiazdą serialu Neighbours. To właśnie wtedy wydała swoją wersję utworu "The Loco-Motion", która błyskawicznie stała się wielkim przebojem w Australii. Dziś, niemal cztery dekady później, Minogue chce uczcić ten moment razem z publicznością.

W rozmowie z magazynem "Style" wokalistka została zapytana, czy planuje koncerty związane z jubileuszem kariery. Odpowiedź była jednoznaczna.

"Pewnie nie powinnam jeszcze tego mówić, ale tak, planuję trasę" - przyznała.

Wszystko wskazuje na to, że jubileuszowe tournée odbędzie się w 2027 roku. Dla fanów będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo artystkę, która od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowego popu.

Od "Can't Get You Out of My Head" po viralowy sukces

Kylie Minogue ma na koncie ponad 80 milionów sprzedanych płyt i dziesiątki hitów, które na stałe zapisały się w historii muzyki pop. Ogromny międzynarodowy sukces przyniósł jej przede wszystkim singiel "Can't Get You Out of My Head" z 2001 roku. Utwór błyskawicznie podbił światowe listy przebojów i do dziś pozostaje jednym z największych przebojów początku XXI wieku.

W ostatnich latach artystka znów trafiła do młodszej publiczności za sprawą utworu "Padam Padam" z albumu Tension. Piosenka stała się viralowym fenomenem i przypomniała, że Minogue wciąż doskonale odnajduje się w realiach współczesnego popu.

Netflix pokaże nieznane oblicze gwiazdy

Już 20 maja na platformie Netflix pojawi się trzyodcinkowy dokument KYLIE. Produkcja ma opowiedzieć historię artystki od początków kariery aż po współczesność.

Za serial odpowiada Michael Harte, twórca głośnych dokumentów o Davidzie Beckhamie oraz zespole Wham!. W produkcji pojawią się także bliscy i współpracownicy wokalistki, w tym Dannii Minogue, Jason Donovan, Nick Cave oraz Pete Waterman.

Twórcy sięgnęli po prywatne archiwa, domowe nagrania i niepublikowane wcześniej materiały. Dokument ma pokazać nie tylko sukcesy gwiazdy, ale także najtrudniejsze momenty jej życia, w tym walkę z rakiem piersi, o której świat dowiedział się w 2005 roku.

"Jak opowiedzieć całe życie?"

Sama Kylie nie ukrywa, że premiera serialu budzi w niej ogromne emocje.

"Czuję jednocześnie ekscytację i ogromne nerwy" - wyznała. "Było tam tak wiele historii do opowiedzenia. Jak właściwie opowiedzieć całe swoje życie?"

Wokalistka przyznała, że przez lata wielokrotnie proponowano jej realizację dokumentu, jednak dopiero teraz zdecydowała się na tak osobisty projekt.

"Nigdy wcześniej nie zrobiłam czegoś takiego. Zastanawiam się, czy ludzie będą patrzeć na mnie inaczej" - dodała.

Godziny samotnej pracy nad nową piosenką

Na potrzeby finału dokumentu Minogue stworzyła również nowy utwór. Jak zdradziła, praca nad nim okazała się wyjątkowo emocjonalnym doświadczeniem.

"Pracowałam nad tą piosenką bardzo ciężko. To było jak wtaczanie głazu pod górę" - opowiadała. "Spędziłam mnóstwo godzin sama, cały czas pracując."

Gwiazda coraz częściej wraca także myślami do aktorstwa. Przyznała, że marzy o występie w musicalu i chciałaby ponownie pojawić się przed kamerą.

"Chciałabym znów grać i znaleźć się w rękach reżysera, który potrafiłby mnie poprowadzić" - wyznała.

