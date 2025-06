Kylie Minogue to bezsprzecznie jedna z ikon światowego popu. Wylansowała przeboje takie jak "Can't Get You Out Of My Head", "I Should Be So Lucky" czy "The Loco-motion". Sprzedała ponad 80 milionów albumów na całym świecie i jest uznawana za jedną z najbardziej dochodowych artystek z Australii w historii. Gwiazda obecna jest na scenie od blisko czterech dekad i wciąż zachwyca pozytywną energią oraz spektakularnymi koncertami.