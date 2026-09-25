Kwaśniewska podsumowała 14 lat z Badachem. Nie było romantycznie

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach właśnie świętowali 14. rocznicę ślubu. Zamiast romantycznych deklaracji i poważnych podsumowań pojawił się jednak wpis, który idealnie pasuje do ich sposobu bycia. Kwaśniewska w kilku słowach zdradziła, co jej zdaniem naprawdę potrafi połączyć ludzi na lata.

Kuba Badach w czarnym t-shircie z brodą, Aleksandra Kwaśniewska z ciemnymi włosami w czarnej marynarce
Kuba Badach, Aleksandra KwaśniewskaLukasz Kalinowski/East News / LUKASZ GROCHALA / CYFRASPORT / NEWSPIX.PLEast News

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 14 lat

Para pobrała się 22 września 2012 roku. Od tego czasu Kwaśniewska i Badach raczej nie budują swojego publicznego wizerunku na wielkich deklaracjach. Znacznie częściej pokazują dystans do siebie i wzajemne żarty.

Nie inaczej było przy okazji tegorocznej rocznicy. Kwaśniewska opublikowała nagranie z zabawnymi momentami z ich wspólnego życia i opatrzyła je wymownym komentarzem.

"Świeżo po 14. rocznicy ślubu, chciałam podkreślić z pełnym przekonaniem, że nic tak nie łączy ludzi, jak to, że są bliźniaczo durnowaci" - napisała.

Zamiast kolejnego romantycznego wpisu dostaliśmy więc bardzo krótką receptę na ich relację: podobne poczucie humoru.

Humor od dawna jest ważną częścią ich relacji

To nie pierwszy raz, gdy małżonkowie żartują publicznie ze swojego związku. Niedawno Badach, pytany o zawodową współpracę z żoną, również nie przepuścił okazji do żartu.

"Ja nie zauważyłem, żebyśmy mieli jakiś romans biurowy, szczerze mówiąc. Więc jest coś do nadrobienia" - mówił w "Szansie na sukces".

Para potrafi połączyć życie prywatne z pracą. Kwaśniewska jest autorką tekstów, które znalazły się na najnowszej płycie Badacha.

Zamiast wielkich słów pokazali siebie bez zadęcia

Rocznicowe nagranie szybko wywołało reakcję obserwatorów. Pojawiły się gratulacje i życzenia kolejnych wspólnych lat.

Sama Kwaśniewska nie próbowała jednak tworzyć obrazu idealnego małżeństwa. Postawiła na coś znacznie prostszego: kilka zabawnych wspomnień i zdanie, które dobrze pokazuje, dlaczego właśnie humor tak często pojawia się w ich wspólnych wypowiedziach.

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