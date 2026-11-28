Kuba Badach pracował nad albumem "Oldschool", kiedy okazało się, że do kilku utworów brakuje tekstów. Kwaśniewska poprosiła, żeby przysłał jej muzykę, i po kilku godzinach pierwszy tekst był gotowy. Jak wspominał w radiowej Jedynce po premierze w 2017 roku: "Okazało się, że mieszkam pod jednym dachem z dobrze zapowiadającą się tekściarką".

To nie był koniec przygody z pisaniem. Na wydanym w 2025 roku albumie "Radio Edit" Kwaśniewska odpowiadała już za wszystkie teksty, łącznie z singlem "Układ otwarty". Badach skomponował muzykę i zaśpiewał. Jego żona mówiła Plejadzie, że bardzo ją wzrusza, kiedy ludzie przysyłają im filmy z wesel, na których para młoda pierwszy raz tańczy właśnie do ich piosenek.

Kwaśniewska zdradziła, co było testem dla małżeństwa

Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w 2009 roku na korytarzu Radia ZET. Ona kończyła wywiad, a on promował płytę z piosenkami Andrzeja Zauchy. Dostała od niego egzemplarz tego albumu. Pobrali się trzy lata później.

Gdy Natalia Wolniewicz zapytała Kwaśniewską, co stanowiło próbę dla ich małżeństwa, ta wróciła wspomnieniami do początków pisania piosenek dla męża. "Wspólna praca jest rodzajem testu", powiedziała. Żartowała, że to "sytuacja potencjalnie rozwodogenna", bo szczera, krytyczna reakcja na jej tekst mogłaby być trudna do przyjęcia. U nich jednak praca nad piosenkami okazała się kolejną rzeczą, która ich zbliżyła.

Po 14 latach małżeństwa Kwaśniewska przyznaje, że na co dzień zwyczajnie jest im razem łatwiej. Uważa, że konflikty warto rozwiązywać na bieżąco, a przy tym brać pod uwagę emocje drugiej ‍‍‍osoby. "Jeśli ktoś musi codziennie wkładać ciężką pracę w małżeństwo, to wydaje mi się, że to chyba nie jest najlepszy związek" - stwierdziła.