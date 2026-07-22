Coraz więcej wiadomo o ślubie Rafała Brzozowskiego. Wokalista, który od dłuższego czasu strzeże swojej prywatności, ma powiedzieć sakramentalne "tak" 1 sierpnia podczas ceremonii w Warszawie. Tego dnia zaplanowano również wesele, na które zaproszono wiele osób związanych z muzyką, telewizją i mediami.

Na liście gości znaleźli się także Joanna i Jacek Kurscy. Jak ujawniła żona byłego prezesa TVP, artysta osobiście zadzwonił do niej z zaproszeniem.

"Rafał dzwonił do mnie 16 czerwca, ale gdy powiedział, kiedy jest ślub, od razu odpowiedziałam, że nie będziemy mogli być."- powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Mimo odmowy Kurscy podkreślają, że życzą przyszłym nowożeńcom wszystkiego, co najlepsze.

Kurscy świętują 1 sierpnia

Jak wyjaśniła Joanna Kurska, powodem odmowy nie jest sam ślub, lecz termin uroczystości. Od wielu lat pierwszy dzień sierpnia zajmuje w ich kalendarzu szczególne miejsce i niezmiennie poświęcają go pamięci uczestników Powstania Warszawskiego.

To również osobista historia ich rodziny. Matka Jacka Kurskiego była sanitariuszką Szarych Szeregów. Posługiwała się pseudonimem "Marta" i służyła w szpitalu Sióstr Niepokalanek na warszawskim Mokotowie.

"1 sierpnia to dla nas żelazny program obowiązkowy od zawsze. Upamiętnimy Powstańców Warszawskich, mamę Jacka, która była sanitariuszką Szarych Szeregów ps. Marta w szpitalu Sióstr Niepokalanek na Mokotowie." - dodała w tej samej rozmowie.

Joanna Kurska przyznała, że od razu wiedziała, iż nie będą mogli przyjąć zaproszenia.

"Nie jest to dla nas dzień zabawy, lecz refleksji i zadumy. Dlatego odmówiliśmy udziału w uroczystości, oczywiście życząc Rafałowi wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia" - powiedziała "Faktowi".

Jak przyznała, wieczorem ich rodzina bierze udział we wspólnym śpiewaniu pieśni powstańczych.

"Wieczorem śpiewamy (nie)zakazane piosenki. Jest parę dni w kalendarzu, kiedy nie tańczymy i to jeden z takich dni."

Wesele zgromadzi znane nazwiska

Choć część zaproszonych gości nie będzie mogła pojawić się na uroczystości, ślub Rafała Brzozowskiego zapowiada się na jedno z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich tego lata.

Według medialnych doniesień na weselu mają pojawić się m.in. Edyta Górniak oraz osoby związane z Telewizją Polską i branżą muzyczną. Nie wszyscy jednak będą mogli świętować z parą młodą. Z zaproszenia zrezygnowała również Alicja Węgorzewska, która tego dnia ma już zaplanowany koncert. Sam Brzozowski nie zdradza szczegółów dotyczących swojej wybranki. Wiadomo jedynie, że jego narzeczona nie jest związana z show-biznesem.



