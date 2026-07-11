Kultowa impreza dzienna zamknie jubileuszową edycję. Czego spodziewać się po Sun/Day na Audioriver?

Jubileuszowy Audioriver Festival wystartował w piątek, 10 lipca, gromadząc tysiące fanów z całego kraju. Niekwestionowaną gwiazdą pierwszego dnia była brytyjska grupa The Prodigy, która po raz kolejny udowodniła swój status żywej legendy kultury rave. Przez cały weekend na uczestników czeka aż dziesięć scen, gdzie pojawiają się topowi twórcy tacy jak Disclosure, Marlon Hoffstadt czy Apashe z własną orkiestrą!

Festiwalowe życie całego miasta

Impreza na dobre zadomowiła się w Łodzi, wychodząc ze swoimi atrakcjami daleko poza główny teren Błoni. W ciągu dnia festiwalowicze mogą spędzać czas na Off Piotrkowskiej, a powroty z nocnych koncertów ułatwia specjalnie przygotowana komunikacja miejska ze zmienionymi rozkładami jazdy. Organizatorzy z dumą obserwują rosnącą frekwencję, podkreślając, że tegoroczna edycja zapisze się w historii jako jedna z najbardziej wyjątkowych.

Wielki niedzielny finał

Głównym punktem ostatniego dnia festiwalu będzie uwielbiany przez publiczność, tradycyjny cykl Sun/Day. Czym dokładnie jest ten format? To unikalna dzienna impreza zamykająca cały festiwalowy weekend, która od momentu wprowadzenia do programu stała się absolutnym ulubieńcem i jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów całego wydarzenia. W tym roku jej niezwykły klimat zostanie przeniesiony w zupełnie nową lokalizację, a wyselekcjonowany program muzyczny zachwyci przede wszystkim miłośników klasycznego house'u oraz świeżych, innowacyjnych brzmień klubowych. To właśnie podczas tej dziennej zabawy zagrają tacy artyści jak Damian Lazarus, Mind Against czy bijący rekordy popularności DJ Heartstring. Fani cięższych brzmień również znajdą coś dla siebie, ponieważ tego dnia wystąpią: Delta Heavy, Fox Stevenson oraz DJ Hybrid

W niedzielnym line-upie znalazła się również mocna reprezentacja rodzimej sceny. Swoje sety zaprezentują między innymi La La, Malugi, KARI, G Phase, Smolny, a także projekt Duszne Granie, weterani Leon i Glasse oraz ciekawe projekty w duecie, w tym MĪMĪ x FY i Rusałka grająca ze Szkodą. Pierwsze z występów planowane są już na 11:30, a całość wydarzenia ma potrwać do godziny 22:00.