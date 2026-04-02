Kuba Szmajkowski przyjąłby propozycję występu w "Tańcu z gwiazdami". Ma tylko jedno "ale"!

Weronika Figiel

W najnowszym wywiadzie Kuba Szmajkowski wyznał, że liczy na kolejną propozycję od Polsatu, bowiem chciałby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Piosenkarz miał okazję współpracować ze stacją już przy okazji 19. edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zdradził, że z chęcią weźmie udział w tanecznym programie, choć pojawiło się pewne "ale". Jaki warunek stawia 23-latek?

Kuba Szmajkowski to 23-letni wokalista, który już może pochwalić się sporym doświadczeniem w branży. Zyskał popularność w 2018 r., biorąc udział w przesłuchaniach do pierwszej edycji "The Voice Kids". Dołączył do drużyny Dawida Kwiatkowskiego i pod skrzydłami trenera udało mu się zajść bardzo daleko. Nie wygrał talent-show, lecz na kilka tygodni przed wielkim finałem założył z innymi uczestnikami boysband o nazwie 4Dreamers.

Zobacz również:

Ewa i Krzysztof Krawczykowie
Pop

Emocjonalne wyznanie Ewy Krawczyk. Zabrała głos w piątą rocznicę śmierci męża

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Grupa działała na rynku przez kilka lat. Stworzyli przeboje takie jak "Nie poddam się", "Też tak masz" czy "Sekret". Ich działalność dobiegła końca w 2021 r. Wtedy Kuba Szmajkowski rozpoczął swój projekt solowy. Nagrał hity takie jak "Nieskończone" czy "Do the Dance", a także podjął się współprac z Sarą James czy Liamoo. W 2023 r. próbował swoich sił w preselekcjach do Eurowizji, startując z piosenką "Lovesick". Rok później ponownie walczył o udział w konkursie, tym razem prezentując "You Do Me". W ubiegłym roku, gdy krajowe zwycięstwo odniosła Justyna Steczkowska, Szmajkowski po raz trzeci próbował dostać się do międzynarodowej rywalizacji - wówczas z piosenką "Pray".

Kuba Szmajkowski w ubiegłym roku dokonał coming outu. "Nie chcę niczego ukrywać i chcę być autentyczny"

W połowie 2025 r. wokalista dokonał coming outu. W jego mediach społecznościowych zaczęły bowiem pojawiać się czułe nagrania z tajemniczym mężczyzną, którym później okazał się Emilio Araya - choreograf mieszkający w Sztokholmie. Z racji tego, że piosenkarza na Instagramie obserwuje blisko 170 tys. osób, a na TikToku - ponad pół miliona, spekulacje na temat jego relacji szeroko się poniosły. Wreszcie Szmajkowski potwierdził związek w mediach. "Jestem szczęśliwie zakochany" - wyznał Pudelkowi.

Niedługo później, podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie", Kuba Szmajkowski przyznał, że decyzja o coming oucie nie była długo planowana. Artysta poczuł, że chce powiedzieć głośno o swojej miłości, co było konsekwencją zmian, jakie zaszły w jego życiu po przejściu problemów zdrowotnych.

"Przez ten rok bardzo długo chorowałem i jak już udało mi się wyzdrowieć, to obiecałem sobie, że będę żył na sto procent i będę w stu procentach sobą. (…) Nie chcę niczego ukrywać i chcę być autentyczny, fair wobec moich odbiorców" - opowiadał w TVP.

Kuba Szmajkowski chciałby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami"! Ma jednak pewne "ale"

Były wokalista 4Dreamers odwiedził niedawno studio Eski, gdzie opowiedział o swoich muzycznych planach na najbliższe miesiące. Okazuje się, że Szmajkowski planuje wydanie debiutanckiej, solowej płyty jeszcze w tym roku. Po zmianach w życiu osobistym, stworzył niezwykle autentyczny i szczery materiał, który promuje m.in. singlem "Ale u mnie też". Na krążku ma znaleźć się mieszanka afro beatu i dance'u, a utwory będą śpiewane zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a nawet po hiszpańsku.

Przy okazji wywiadu artysta poruszył także wątek udziału w słynnym programie rozrywkowym - "Tańcu z Gwiazdami". Jego kariera rozpoczęła się od "The Voice Kids", a kilka lat temu miał okazję wcielać się także w różne postacie w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", więc Szmajkowski z pewnością ponownie doskonale odnalazłby się przed telewizyjnymi kamerami. Co myśli o udziale w tanecznym show?

"Zobaczymy, ja bym bardzo chciał, więcej nie powiem. Jeżeli w parze jednopłciowej, to musiałby to być Emilio, a jeśli z tancerką, to pełna dowolność" - powiedział w rozmowie z Eską.

Choć Szmajkowski nie ukrywa, że z chęcią przyjąłby propozycję zatańczenia w show Polsatu, ma jednak pewien warunek. Okazuje się, że chciałby przy okazji załatwić angaż dla swojego ukochanego. Wokalista ujawnił, że kariera Emilio rozpoczęła się od tańców towarzyskich, więc jego obecność w formacie u boku Kuby nie byłaby przypadkowa.

"Emilio zaczynał od tańca towarzyskiego. Jest turbo zdolny, przede wszystkim jeśli chodzi o hip-hop, ale w tańcu towarzyskim naprawdę wymiata" - podsumował Szmajkowski.

Swój występ w "Must Be The Music" zadedykował zmarłemu tacie. Jurorzy nie kryli wzruszeniaPolsat Promocja

