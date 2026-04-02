Kuba Szmajkowski to 23-letni wokalista, który już może pochwalić się sporym doświadczeniem w branży. Zyskał popularność w 2018 r., biorąc udział w przesłuchaniach do pierwszej edycji "The Voice Kids". Dołączył do drużyny Dawida Kwiatkowskiego i pod skrzydłami trenera udało mu się zajść bardzo daleko. Nie wygrał talent-show, lecz na kilka tygodni przed wielkim finałem założył z innymi uczestnikami boysband o nazwie 4Dreamers.

Grupa działała na rynku przez kilka lat. Stworzyli przeboje takie jak "Nie poddam się", "Też tak masz" czy "Sekret". Ich działalność dobiegła końca w 2021 r. Wtedy Kuba Szmajkowski rozpoczął swój projekt solowy. Nagrał hity takie jak "Nieskończone" czy "Do the Dance", a także podjął się współprac z Sarą James czy Liamoo. W 2023 r. próbował swoich sił w preselekcjach do Eurowizji, startując z piosenką "Lovesick". Rok później ponownie walczył o udział w konkursie, tym razem prezentując "You Do Me". W ubiegłym roku, gdy krajowe zwycięstwo odniosła Justyna Steczkowska, Szmajkowski po raz trzeci próbował dostać się do międzynarodowej rywalizacji - wówczas z piosenką "Pray".

Kuba Szmajkowski w ubiegłym roku dokonał coming outu. "Nie chcę niczego ukrywać i chcę być autentyczny"

W połowie 2025 r. wokalista dokonał coming outu. W jego mediach społecznościowych zaczęły bowiem pojawiać się czułe nagrania z tajemniczym mężczyzną, którym później okazał się Emilio Araya - choreograf mieszkający w Sztokholmie. Z racji tego, że piosenkarza na Instagramie obserwuje blisko 170 tys. osób, a na TikToku - ponad pół miliona, spekulacje na temat jego relacji szeroko się poniosły. Wreszcie Szmajkowski potwierdził związek w mediach. "Jestem szczęśliwie zakochany" - wyznał Pudelkowi.

Niedługo później, podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie", Kuba Szmajkowski przyznał, że decyzja o coming oucie nie była długo planowana. Artysta poczuł, że chce powiedzieć głośno o swojej miłości, co było konsekwencją zmian, jakie zaszły w jego życiu po przejściu problemów zdrowotnych.

"Przez ten rok bardzo długo chorowałem i jak już udało mi się wyzdrowieć, to obiecałem sobie, że będę żył na sto procent i będę w stu procentach sobą. (…) Nie chcę niczego ukrywać i chcę być autentyczny, fair wobec moich odbiorców" - opowiadał w TVP.

Kuba Szmajkowski chciałby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami"! Ma jednak pewne "ale"

Były wokalista 4Dreamers odwiedził niedawno studio Eski, gdzie opowiedział o swoich muzycznych planach na najbliższe miesiące. Okazuje się, że Szmajkowski planuje wydanie debiutanckiej, solowej płyty jeszcze w tym roku. Po zmianach w życiu osobistym, stworzył niezwykle autentyczny i szczery materiał, który promuje m.in. singlem "Ale u mnie też". Na krążku ma znaleźć się mieszanka afro beatu i dance'u, a utwory będą śpiewane zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a nawet po hiszpańsku.

Przy okazji wywiadu artysta poruszył także wątek udziału w słynnym programie rozrywkowym - "Tańcu z Gwiazdami". Jego kariera rozpoczęła się od "The Voice Kids", a kilka lat temu miał okazję wcielać się także w różne postacie w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", więc Szmajkowski z pewnością ponownie doskonale odnalazłby się przed telewizyjnymi kamerami. Co myśli o udziale w tanecznym show?

"Zobaczymy, ja bym bardzo chciał, więcej nie powiem. Jeżeli w parze jednopłciowej, to musiałby to być Emilio, a jeśli z tancerką, to pełna dowolność" - powiedział w rozmowie z Eską.

Choć Szmajkowski nie ukrywa, że z chęcią przyjąłby propozycję zatańczenia w show Polsatu, ma jednak pewien warunek. Okazuje się, że chciałby przy okazji załatwić angaż dla swojego ukochanego. Wokalista ujawnił, że kariera Emilio rozpoczęła się od tańców towarzyskich, więc jego obecność w formacie u boku Kuby nie byłaby przypadkowa.

"Emilio zaczynał od tańca towarzyskiego. Jest turbo zdolny, przede wszystkim jeśli chodzi o hip-hop, ale w tańcu towarzyskim naprawdę wymiata" - podsumował Szmajkowski.

Swój występ w "Must Be The Music" zadedykował zmarłemu tacie. Jurorzy nie kryli wzruszenia Polsat Promocja