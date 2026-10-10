Kuba Szmajkowski to 24-letni wokalista, który mimo młodego wieku może pochwalić się sporym doświadczeniem na scenie. Zyskał popularność jako nastolatek, biorąc udział w przesłuchaniach w ciemno do pierwszej edycji "The Voice Kids". Udało mu się dołączyć do drużyny Dawida Kwiatkowskiego i choć nie wygrał całego show, na kilka tygodni przed wielkim finałem założył z innymi uczestnikami programu boysband.

4Dreamers, w którego skład wchodzili jeszcze Tomasz Gregorczyk, Maksymilian Więckowski i Mateusz Gędek, utrzymali się na rynku przez kilka lat. W tym czasie stworzyli przeboje, takie jak "Nie poddam się", "Też tak masz" czy "Sekret". Ich działalność dobiegła końca w 2021 r. Wtedy Kuba Szmajkowski rozpoczął swój projekt solowy. Nagrał hity takie jak "Nieskończone" czy "Do the Dance", a także kilkukrotnie próbował swoich sił w preselekcjach do Eurowizji, startując z piosenkami "Lovesick", rok później z "You Do Me", a w ubiegłym roku z "Pray".

W połowie 2025 r. wokalista podzielił się z odbiorcami wyznaniem z życia prywatnego i dokonał coming outu. W swoich mediach społecznościowych zaczął zamieszczać czułe nagrania z tajemniczym partnerem. Niedługo później okazało się, że jest nim Emilio Araya - polsko-chilijski choreograf i tancerz, mieszkający w Sztokholmie. "Jestem szczęśliwie zakochany" - mówił wówczas Pudelkowi Szmajkowski.

Kuba Szmajkowski jest w związku na odległość. "Nasza relacja zyskuje dzięki tym kilometrom"

Teraz piosenkarz udzielił niezwykle szczerego wywiadu magazynowi "Replika", w którym zdradził więcej szczegółów ze swojego związku. W rozmowie z Patrykiem Radzimskim wyznał, jak wraz z Emilio radzą sobie z relacją na odległość. Ukochanych dzieli bowiem wiele kilometrów, lecz regularnie pokonują trasę Warszawa-Sztokholm, a gdy muszą zostać na miejscu, nieustannie rozmawiają przez FaceTime.

"Mam nawet wrażenie, że nasza relacja zyskuje dzięki tym kilometrom. Widzę czasem znajomych, którzy mieszkają razem od dwóch lat, a proza życia i praca pochłaniają ich tak bardzo, że po powrocie do domu prawie ze sobą nie rozmawiają i żyją jak stare małżeństwo. U nas te emocje i temperatura są wciąż bardzo żywe, bo nie mamy siebie na co dzień. A kiedy w końcu się spotykamy, to jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie" - przyznał Kuba Szmajkowski.

Kuba Szmajkowski wyznał, że marzy o ślubie z ukochanym i ojcostwie

Były członek 4Dreamers ujawnił również, że traktuje swój związek bardzo poważnie i już rok temu udało mu się poznać rodzinę Emilio. Podkreślił, że w przyszłości marzy o ślubie i spędzeniu całego życia z partnerem, lecz jednocześnie wie, że na wszystko przyjdzie czas.

"Bardzo bym chciał poślubić mężczyznę mojego życia, bo to piękne przypieczętowanie wspólnej drogi i deklaracja w stylu 'forever and ever'. Myślę więc, że kiedyś to nastąpi, ale na spokojnie. (śmiech) Najpierw wspólne mieszkanie, potem zaręczyny, a na końcu ślub" - podkreślił.

W wywiadzie dla "Repliki" Szmajkowski opowiedział także o chęci założenia rodziny. Jak się okazuje, planuje ojcostwo, lecz najpierw chciałby nieco pokorzystać z życia jako młody dorosły, a dopiero później myśleć o całkowitym ustatkowaniu oraz opiece nad dzieckiem.

"Bardzo bym chciał zostać ojcem. Czuję instynkt rodzicielski i wiem, że odnajdę się w roli taty. Mam jednak dopiero 24 lata, więc na ten moment nie wyobrażam sobie siebie z dzieckiem. Muszę się jeszcze wyszaleć" - zdradził Kuba.