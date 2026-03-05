Grający na perkusji Kuba Sojka wystąpił w składzie zespołu Wielkie Nie Wiem, który na scenie wspiera Jacka Kleyffa.

"Wydarzenie będzie nie tylko muzycznym spotkaniem z twórczością Jacka Kleyffa, znanego m.in. z Salonu Niezależnych oraz Orkiestry na Zdrowie, ale także symbolicznym podsumowaniem jego artystycznej drogi. Program obejmie zarówno utwory refleksyjne, poetyckie, jak i te, w których nie brakuje humoru, ironii oraz ducha folkloru" - tak organizatorzy zapowiadali specjalny koncert w Klubie Stodoła w Warszawie.

Kuba Sojka zapomniał tekstu przeboju "Tolerancja"

Kuba Sojka w trakcie koncertu sięgnął po wielki przebój "Tolerancja" z repertuaru swojego taty, Stanisława Soyki. Wzruszenie sprawiło, że muzyk i wokalista zapomniał tekstu.

"Nie pamiętałem tekstu piosenki, którą zagrałem tysiąc razy. 800 ludzi plus zespół to sami piękni, empatyczni ludzie i nie dali poczuć, że to było coś złego. Uważam, że to wszystko miało sens" - relacjonuje na Facebooku Kuba Sojka.

Najstarszy syn Stanisława Soyki nie kryje, że jego tata pozostawił po sobie tyle piosenek, których ludzie nawet nie znają do końca, a "Tolerancja" w pewnym sensie mu się przejadła. Ujawnił, że na koncercie w Warszawie w roli gości mieli pojawić się zmarli w odstępie kilkunastu ostatnich miesięcy Stanisław Soyka, Magda Umer i Tadeusz Woźniak.

"Nie wiem, czy ja się dobrze czuję na froncie, a to trzeba mieć do tego odwagę. Może jeszcze do tego nie dojrzałem, dajmy sobie jeszcze trochę czasu" - podkreśla Kuba Sojka, mówiąc, że chce przypominać piosenki swojego taty.

Utwór "Tolerancja (Na miły Bóg)" został napisany w 1991 r., na potrzeby wyjątkowego warszawskiego koncertu. Został mianowany wówczas hymnem i swoistą klamrą wydarzenia. Występy zostały zorganizowane na rzecz osób chorujących na AIDS, a ich pomysłodawcą był ksiądz Arkadiusz Nowak. Inicjatywę wsparło wiele gwiazd, w tym Kora, Czesław Niemen, Marek Grechuta, Halina Frąckowiak czy właśnie Stanisław Soyka.

Przypomnijmy, że Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia 2025 r. w wieku 66 lat, krótko przed swoim występem w ramach Top of the Top Sopot Festivalu w Sopocie.

