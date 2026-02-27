Kuba Karaś o swoim życiu uczuciowym. Gwiazdor rozwiał wątpliwości

Relacja artystów od pewnego czasu budzi spore zainteresowanie. Wspólne wyjścia, zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych i obecność Kuby Karasia u boku Julii Wieniawy podczas jej zawodowych aktywności sprawiły, że zaczęto mówić o możliwym związku.

30-letni producent nie tylko odwiedzał aktorkę w jej domu, lecz także wspierał ją za kulisami koncertów. Szczególną uwagę zwrócił moment jej 27. urodzin, kiedy publicznie nazwał ją "królową i swoją najlepszą przyjaciółką". Nieformalny charakter ich wspólnych fotografii tylko podsycił domysły.

Była partnerka Karasia nie ma wątpliwości

Wątek relacji Karasia i Wieniawy niespodziewanie przeciął się z jego przeszłością. Podczas festiwalu w Sopocie muzyk pojawił się właśnie w towarzystwie aktorki, gdzie natknął się na swoją byłą partnerkę, Jessicę Mercedes, z którą przez pięć lat tworzył związek.

Influencerka nie kryła sympatii wobec tej znajomości i w rozmowie z mediami przyznała:

"Ja życzę im jak najlepiej, myślę, że bardzo do siebie pasują i pod względem energii, i wizualnym, i wspólnych zainteresowań, więc trzymam za nich kciuki".

Jej słowa tylko dolały oliwy do ognia, wzmacniając przekonanie, że między artystami może rodzić się coś więcej.

Jedno zdanie, które zmienia wszystko

Wątpliwości postanowił rozwiać sam zainteresowany. W podcaście "Audiochwile", gdzie promował swój singiel "Obejmij mnie", Karaś został zapytany o podejście do publicznego komentowania życia prywatnego. Jego odpowiedź była krótka, ale znacząca:

"Myślę, że jedno i drugie. Poza tym, żeby rozmawiać o związkach, to trzeba w nich być. To taka mała, subtelna rzecz".

Deklaracja muzyka jasno wskazuje, że obecnie nie jest w żadnej relacji.

Wizerunek, który przyciąga uwagę

Zainteresowanie osobą Karasia nie wynika wyłącznie z jego życia prywatnego. Artysta od lat buduje silną pozycję na rynku muzycznym, a jego wizerunek dodatkowo zyskał, gdy Magdalena Cielecka w programie Kuby Wojewódzkiego wskazała go jako przykład "fajnego faceta" i jednej z najbardziej wartościowych postaci w przestrzeni publicznej.

To tylko umocniło jego status jednego z najbardziej intrygujących mężczyzn polskiego show-biznesu.

Choć sam Karaś podkreśla, że jest singlem, jego relacja z Wieniawą wciąż pozostaje pod lupą fanów i mediów. Intensywność kontaktów i sposób, w jaki pokazują się razem, sprawiają, że pytania o charakter tej znajomości raczej szybko nie znikną.

Alicja Majewska o dyskomforcie w „The Voice Senior”. Tak podsumowała trenerów INTERIA.PL