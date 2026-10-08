Kuba Karaś komentuje wyznania byłej partnerki. "To jest po prostu niepotrzebne"

Kuba Karaś rozpoczął nowy etap kariery wydaniem płyty "Miłość to nie wojna". Tytuł materiału naturalnie skierował rozmowy wokół premiery również w stronę relacji i rozstań. W podcaście "Imponderabilia" Karol Paciorek zapytał muzyka o program "Girls of Warsaw", w którym pojawiła się jego była partnerka Jessica Mercedes.

Karaś podszedł do tematu z wyraźnym dystansem. Przyznał, że próbował obejrzeć produkcję, lecz szybko z niej zrezygnował.

"Nie przebrnąłem nawet przez pierwszy odcinek, bo bardzo ciężko mi się to oglądało" - powiedział.

Jessica Mercedes wróciła do dawnych relacji

W programie Jessica Mercedes mówi między innymi o lęku przed samotnością, wybaczaniu zdrady oraz tolerowaniu zachowań, na które dzisiaj nie chciałaby już pozwolić. Nie wskazuje przy tym konkretnych osób, jednak widzowie zaczęli łączyć jej słowa z wcześniejszymi partnerami.

Jednym z nich był Kuba Karaś. Ich relacja rozpoczęła się w 2020 roku i przez kilka kolejnych lat przechodziła różne etapy. Para rozstawała się, później próbowała ponownie być razem, aż ostatecznie ich drogi się rozeszły.

Muzyk nie zdecydował się przedstawić publicznie własnej wersji wydarzeń. Zasugerował jednak, że obraz wyłaniający się z programu nie odpowiada temu, jak sam pamięta ich wspólną przeszłość.

"Prawda i to, co wydarzyło się między mną a sam wiesz kim, to zupełnie inne sytuacje. Nie chciałbym nigdy wywlekać tego na zewnątrz, żeby bronić się przed tym, co jest mówione na mój temat" - tłumaczył.

Kuba Karaś krytycznie o wracaniu do przeszłości

Artysta zaznaczył, że nie zależy mu na rozpoczynaniu medialnego sporu z byłą partnerką. Krytycznie ocenił natomiast przenoszenie prywatnych historii do programu telewizyjnego, szczególnie gdy od zakończenia relacji minęło już sporo czasu.

"Uważam, że jest to nie fair i nie w porządku. Żyjemy w takich czasach, że ludzie podejmują takie tematy. To jest po prostu niepotrzebne, zwłaszcza jeśli masz już dużo spokoju w życiu i wracasz do niepokoju, który był kiedyś" - podsumował.

Karaś nie odniósł się do poszczególnych historii przywołanych przez Jessicę Mercedes i nie ujawnił żadnych szczegółów ich związku. Dał jednak do zrozumienia, że ponowne zainteresowanie zakończoną relacją jest dla niego niekomfortowe.

Obecnie muzyk skupia się na promocji albumu "Miłość to nie wojna", będącego jego pierwszym wydawnictwem podpisanym wyłącznie własnym nazwiskiem. Wcześniej był kojarzony przede wszystkim z The Dumplings oraz duetem Karaś/Rogucki.