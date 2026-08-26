Minął kolejny wieczór Top of the Top Sopot Festivalu 2026, trwającego od 24 do 27 sierpnia w Operze Leśnej. We wtorek na scenie gwiazdy zaprezentowały się w ramach "Otwartej Sceny", aby następnie topowi artyści mogli stanąć ze sobą w szranki i powalczyć o Bursztynowego Słowika. W rywalizacji udział wzięli: Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Ania Karwan, Oceana, Jovi, EMO i Sarsa, Jeremi Sikorski oraz Natalia Muianga.

Warto zaznaczyć, że w tym roku organizatorzy festiwalu w Operze Leśnej, po 18 latach, postanowili wrócić do dawnych zasad oceniania artystów. O tym, do kogo trafi Bursztynowy Słowik decydowało więc profesjonalne jury oraz widzowie - w stosunku 50:50. W składzie sędziowskim zasiedli Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik oraz L.U.C.

Decyzją publiczności oraz ekspertów pierwsze miejsce i statuetkę otrzymał zespół Kuba i Kuba. Jako druga uplasowała się Anna Karwan, a trzecie miejsce należało do Kasi Sienkiewicz, od niedawna debiutującej solo.

Zwycięstwo Kuby i Kuby w konkursie na Bursztynowego Słowika podzieliło internautów. W komentarzach burza

Werdykt w konkursie na Bursztynowego Słowika podzielił widzów TVN-u. Tuż po zaciętej muzycznej rywalizacji w sieci pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których Polacy wyrazili zarówno swój zachwyt nad Kubą i Kubą, jak i niezadowolenie. Sporo osób gratulowało zwycięzcom, lecz duża część komentujących zwróciła uwagę na to, że nagroda bardziej należała się Annie Karwan czy Natalii Muiandze.

"Ale wybrali fajansiarzy, żenada", "Nie wiem, co może się podobać w szeptanej piosence", "I to jest odzwierciedlenie polskiej muzyki i społeczeństwa, że ludzie naprawdę uzdolnieni nie wygrywają i nie są nagradzani za talent", "Ręce opadają", "Powinna wygrać Natalia Muianga", "Jakoś ich nie lubię. Muzyka owszem, ale ten głos taki słaby", "Ten festiwal jest cały bez sensu, tego w ogóle nie dało się słuchać", "Ania była najlepsza i najbardziej zasłużyła na zwycięstwo" - czytamy na Facebooku i Instagramie.

"Zasłużyli, ogromne brawa", "Wiedziałam od początku, że wygracie", "Jedyna słuszna decyzja", "No i pięknie", "Nie mogło być inaczej", "Chłopacy, jesteście genialni!", "Gratulacje, klasa światowa", "Byliście nie do przebicia" - bronią zwycięzców inni komentujący.