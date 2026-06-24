Kuba Badach zapomniał się w studiu. Tak potraktował Aleksandrę Kwaśniewską
Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska już od dłuższego czasu współpracują nad muzyką. Małżeństwo stworzyło razem najnowszy album wokalisty "Radio Edit". Za kulisami artyście zdarzyło się jednak nieodpowiednio potraktować ukochaną.
Na najnowszym krążku Kuby Badacha, zatytułowanym "Radio Edit", znalazły się utwory, do których słowa napisała właśnie Aleksandra Kwaśniewska. Gościnnie w podcaście Kayah na antenie RMF Classic muzyk wyznał, że kluczem do ich świetnych relacji jest specyficzne podejście do rzeczywistości. "Mamy jedno spoiwo absolutnie genialne - to jest poczucie humoru. A Ola jest strasznym łobuzem, jeśli chodzi o poczucie humoru" - podkreślił wokalista. Zaznaczył również, że ich wspólna praca przebiega bardzo płynnie, ponieważ przygotowane przez żonę teksty idealnie współgrają z jego muzycznymi wizjami.
Niefortunne starcie przy nagraniach
Mimo doskonałego porozumienia, początki wspólnej pracy w studiu przyniosły drobną, choć bardzo zabawną wpadkę. Kuba Badach przyznał, że w ferworze tworzenia zdarzyło mu się zapomnieć, z kim przebywa w pomieszczeniu i potraktował żonę jak jednego ze swoich stałych współpracowników, Jana Onufrowicza. Od razu zaczął bezceremonialnie krytykować i odrzucać fragmenty przyniesionego przez nią tekstu.
"Ola przynosi mi do studia tekst, a ja byłem w takim ferworze. Zaczynam z nią rozmawiać jak z Jankiem Onufrowiczem: 'Dobra, tutaj ten, nie, tu musisz, już widzę, że tu jest 'dz', 'dż', to na pewno jest do kitu, to mi to wywal'. Tak na zasadzie: 'do roboty, chłopaku'. Nagle cisza, wzrok i: 'Słucham?'. Nagle sobie uświadomiłem: 'Przecież ja rozmawiam z moją żoną, nie rozmawiam z kumplem' - opowiadał.