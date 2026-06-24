Na najnowszym krążku Kuby Badacha, zatytułowanym "Radio Edit", znalazły się utwory, do których słowa napisała właśnie Aleksandra Kwaśniewska. Gościnnie w podcaście Kayah na antenie RMF Classic muzyk wyznał, że kluczem do ich świetnych relacji jest specyficzne podejście do rzeczywistości. "Mamy jedno spoiwo absolutnie genialne - to jest poczucie humoru. A Ola jest strasznym łobuzem, jeśli chodzi o poczucie humoru" - podkreślił wokalista. Zaznaczył również, że ich wspólna praca przebiega bardzo płynnie, ponieważ przygotowane przez żonę teksty idealnie współgrają z jego muzycznymi wizjami.

Niefortunne starcie przy nagraniach

Mimo doskonałego porozumienia, początki wspólnej pracy w studiu przyniosły drobną, choć bardzo zabawną wpadkę. Kuba Badach przyznał, że w ferworze tworzenia zdarzyło mu się zapomnieć, z kim przebywa w pomieszczeniu i potraktował żonę jak jednego ze swoich stałych współpracowników, Jana Onufrowicza. Od razu zaczął bezceremonialnie krytykować i odrzucać fragmenty przyniesionego przez nią tekstu.

"Ola przynosi mi do studia tekst, a ja byłem w takim ferworze. Zaczynam z nią rozmawiać jak z Jankiem Onufrowiczem: 'Dobra, tutaj ten, nie, tu musisz, już widzę, że tu jest 'dz', 'dż', to na pewno jest do kitu, to mi to wywal'. Tak na zasadzie: 'do roboty, chłopaku'. Nagle cisza, wzrok i: 'Słucham?'. Nagle sobie uświadomiłem: 'Przecież ja rozmawiam z moją żoną, nie rozmawiam z kumplem' - opowiadał.

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