Kuba Badach to znany wokalista, obecny na polskiej scenie od trzech dekad. W 1995 r., wraz z kolegami, z którymi studiował na na Akademii Muzycznej w Katowicach, założył zespół Poluzjanci. Szersza publiczność usłyszała o ich twórczości dwa lata później, za sprawą Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W 1999 r. Badach dołączył także do grupy The Globetrotters, jednocześnie prężnie rozwijając karierę solową.

Ostatnimi czasy popularność muzyka znacząco wzrosła - wszystko za sprawą podjęcia się nowej roli. Kuba Badach został bowiem trenerem popularnego muzycznego show TVP - "The Voice of Poland". Prywatnie artysta od wielu lat jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej - znanej dziennikarki, prezenterki telewizyjnej oraz córki byłego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego.

Kuba Badach opowiedział o swoich relacjach z teściową. Zdradził ukryty talent Kwaśniewskiej!

Niedawno piosenkarz miał okazję pojawić się w programie "Kwiatki polskie", w którym wspomniał o swojej rodzinie. Zdradził, jak wyglądają jego relacje z teściową, Jolantą Kwaśniewską. Nie szczędził jej komplementów, a co więcej, ujawnił ukryty talent byłej pierwszej damy!

"Moja teściowa naprawdę znakomicie gwiżdże. Robi to świetnie, ale nie mówię tego dlatego, żeby się przypodobać, bo nie muszę. Ja tak sprzątam, że... Czasami jak tak słucham, jak pogwizduje, na przykład w kuchni leci radyjko i Mariah Carey zaczyna śpiewać jakieś bardo poważne przebiegi - to są naprawdę skomplikowane struktury melodyczno-rytmiczne, których ja nie jestem w stanie powtórzyć - ona to wszystko wygwizduje po prostu jeden do jednego perfekcyjnie" - opowiedział Badach.

Kuba Badach jest zachwycony muzycznym talentem swojej teściowej! Już wcześniej zachwalał jej taneczne umiejętności

Okazuje się, że nietypowa umiejętność Kwaśniewskiej wywołuje ogromny podziw u jej zięcia. "Doskonała intonacja, doskonały tzw. timing, czyli poczucie czasu też znakomite. No świetny słuch" - skwitował artysta. Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy Kuba Badach zachwycił się muzycznymi zdolnościami teściowej. Jakiś czas temu, w jednym z wywiadów, wokalista zachwalał także jej talent do tańca.

"Moja szanowna, najdroższa teściowa, tańczy i... tańczy fenomenalnie. Jest królową parkietu, nie do zatrzymania. Jak tylko się zaczyna muzyka... jest dobrze. Ona umie w disco" - mówił w rozmowie z Jastrząb Post.

"Tańczy przepięknie i fenomenalnie, ma świetne poczucie rytmu, zresztą moja żona też i genialnie słyszy. Mam wokół siebie samych zdolnych ludzi, może chór powinniśmy założyć? Taki tańczący chór?" - dodał wówczas Badach.

