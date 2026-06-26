Kuba Badach to wokalista, którego kariera wystartowała trzy dekady temu. W 1995 r., wraz z innymi studentami Akademii Muzycznej w Katowicach, założył zespół Poluzjanci. Grupie udało się przebić dzięki występowi na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W 1999 r. Badach dołączył także do formacji The Globetrotters, jednocześnie prężnie rozwijając swoją karierę solową. Dziś wymienia się go jako czołową postać polskiego jazzu.

Ostatnimi czasy popularność muzyka znacząco wzrosła, bowiem podjął się nowego wyzwania - zasiadł w obrotowym fotelu muzycznego show TVP "The Voice of Poland".

Prywatnie piosenkarz od lat związany jest z Aleksandrą Kwaśniewską - znaną dziennikarką, prezenterką telewizyjną oraz córką byłego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego. W tym roku para obchodzić będzie 14. rocznicę swojego ślubu.

Kuba Badach współpracuje z żoną na polu zawodowym! Aleksandra Kwaśniewska pisze muzykowi teksty

Od niedawna Badach coraz chętniej współpracuje ze swoją żoną także na polu zawodowym. Kwaśniewska została autorką wszystkich tekstów na najnowszym albumie ukochanego, zatytułowanym "Radio Edit" i wydanym pod koniec 2025 r. Współpraca małżonków rozpoczęła się niezwykle naturalnie, o czym opowiedział wokalista w niedanej rozmowie z Radiem Złote Przeboje.

"Jak mi się pracuje z Aleksandrą Kwaśniewską, małżonką mą? Niestety doskonale. (...) Ola bardzo mi pomogła przy albumie 'Oldschool' i tam właśnie błysnęła talentem, bo najpierw napisała kilka tekstów po angielsku. (...) Wydawało mi się, że po angielsku dobrze będzie brzmiał, ale coś mi tam nie działało. I ona mówi: wiesz co, to może spróbuję po polsku. I dosłownie po godzinie położyła mi tekst na biurku, tekst do 'Jestem kimś'. I wtedy po prostu odpadłem. (...) no po prostu potwornie zdolny człowiek. Czułem, że tak jest, ale tutaj mam to czarno na białym. (...) To była bardzo naturalna praca, proces bardzo spokojny, organiczny i o dziwo właśnie bezkonfliktowy" - opowiedział Kuba Badach.

We wspomnianej rozmowie artysta przyznał także, że nie wyklucza dalszej współpracy muzycznej z żoną. "Bardzo chciałbym, żeby tak było, ale to wszystko zależy od tego, kiedy się u mnie wyczerpie źródełko z pomysłami, albo kiedy moja żona stwierdzi, że nie ma nic do powiedzenia. Chociaż śmiem podejrzewać, że raczej ten moment u niej nie nastąpi" - dodał muzyk.

Kuba Badach szczerze o swoich teściach. "Nie mogę im dotrzymać tempa"

W wywiadzie dla Radia Złote Przeboje wokalista poruszył nie tylko temat swojej żony, lecz także teściów. Gdy w rozmowie pojawił się wątek czasu spędzanego poza pracą i aktywności fizycznej Badach wspomniał, że uwielbia jeździć na nartach. Jednocześnie zauważył, że prawdziwymi mistrzami zimowych sportów są Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy, których nieustannie podziwia.

"(...) a faktycznie tak jeszcze mam ze 20 sezonów przed sobą takich aktywnych. Chociaż jak widzę właśnie moich teściów, jak śmigają na dechach, to mam wrażenie, że tam sky is the limit. Nie mogę im dotrzymać tempa, a jeżdżę dosyć sprawnie" - mówił zachwycony piosenkarz.

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