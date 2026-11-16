Nagrody Grammy, nazywane "muzycznymi Oscarami", to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w światowej branży muzycznej. Przyznawane są przez amerykańską Narodową Akademię Sztuk i Nauk Nagraniowych (Recording Academy), a statuetki otrzymują wokaliści, muzycy, producenci, autorzy tekstów i inni artyści pracujący przy projektach fonograficznych. Nagrody rozdawane są w blisko 100 kategoriach, lecz za najważniejsze uznaje się: album roku, nagranie roku (przyznawana wykonawcom i producentom piosenki), piosenka roku (przyznawana kompozytorom i autorom tekstu piosenki) i najlepszy nowy artysta.

W 2026 r. najważniejsze wyróżnienia trafiły w ręce m.in. Lady Gagi, Olivii Dean, Kendricka Lamara, Billie Eilish oraz Bad Bunny'ego, który stał się najgorętszym nazwiskiem wieczoru.

Kiedy i gdzie odbędzie się 69. ceremonia Grammy? Już wiadomo, kto został nominowany!

Przed nami 69. ceremonia wręczenia nagród Grammy, którą zaplanowano na 7 lutego 2027 r. Gala będzie miała miejsce w 69. hali Crypto.com Arena w Los Angeles.

Właśnie zaczęły spływać pierwsze wieści na temat nominacji. Już wiadomo, kto w 2027 r. ma szansę zapisać się na kartach historii światowej muzyki i zdobyć jedno z najważniejszych wyróżnień. Oto lista nominowanych!

Najlepszy Nowy Artysta:

Geese

Sienna Spiro

Remi Wolf

Angine de Poitrine

Ella Langley

Slayyyter

Don Toliver

Album Roku:

"Lost Weekend" - Phoebe Bridgers

"The Art of Loving" - Olivia Dean

"Dandelion" - Ella Langley

"The Romantic" - Bruno Mars

"THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE" - Raye

"you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo

"LUX (Complete Works)" - ROSALÍA

"The Life of a Showgirl" - Taylor Swift

Nagranie Roku:

"Where Is My Husband?" - Raye

"Man I Need" - Olivia Dean

"the cure" - Olivia Rodrigo

"Choosin' Texas" - Ella Langley

"I Just Might" - Bruno Mars

"The Fate of Ophelia" - Taylor Swift

"Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor

Piosenka Roku:

"Berghain" - Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella & Dylan Wiggins

"Choosin' Texas" - Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor

"the cure" - Daniel Nigro & Olivia Rodrigo

"hate that i made you love me" - Ariana Grande, Max Martin & Ilya Salmanzadeh

"I Knew It, I Knew You ("Toy Story 5")" - Jack Antonoff & Taylor Swif

"Man I Need" - Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. & Zach Nahome

"Risk it All" - Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars

"Where Is My Husband!" - Rachel Keen & Mike Sabath, Raye

Najlepszy Album Wokalny Pop:

"The Art of Loving" - Olivia Dean

"petal" - Ariana Grande

"The Romantic" - Bruno Mars

"THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE" - Raye

"you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo

Najlepszy Album Rap:

"DILLAGENCE II" - Cardi B

"AM I THE DRAMA?" - Busta Rhymes & J Dilla

"God Gotta Afro & Gold Hoops" - Rapsody

"everything is a lot." - Wale

"OCTANE" - Don Toliver

"BULLY-DELUXE" - Kanye West (Ye)

Najlepszy Album Dance/Electronic:

"Confessions II" - Madonna

"Sexistential" - Robyn

"SOMA" - Skrillex

"Wor$t Girl in America" - Slayyyter

"Deadbeat" - Tame Impala

Najlepszy Album Rock:

"Vol. II" - Angine de Poitrine

"Your Favorite Toy" - Foo Fighters

"The Wow! Signal" - Muse

"Foreign Tongues" - The Rolling Stones

"Frozen Charlotte" - Jack White

Najlepszy Album Alternatywa:

"I Must Be Dreaming" - Alabama Shakes

"Lost Weekend" - Phoebe Bridgers

"Music, Fashion, Film" - Charli XCX

"Getting Killed" - Geese

"The Mountain" - Gorillaz

"LUX" - Rosalia

Najlepszy Album Pop Latino:

"No Me Arrepiento de Sentir Tanto" - Karol G

"Femme Fatale" - Mon Laferte

"Muda" - Carín León

"¿Dónde Es el After?" - Rawayana

"Bendito Verano" - Elena Rose

Najlepsze nagranie Dance/ Electronic:

"Lights Burn Dimmer" - Fred again.., Jamie T

"I Feel So Free" - Madonna

"My Old Ways" - Tame Impala

"Melatonin" - Tinashe

"Crank" - Slayyyter

"Music" - underscores

Najlepsze nagranie Dance Pop:

"Blue Moon" - Zara Larsson

"Danceteria" - Madonna

"Life Boat." - Raye

"Dance..." - Slayyyter

"Too Easy" - Tinashe

Najlepsze wykonanie Pop:

"A Couple Minutes" - Olivia Dean

"For Good" - Cynthia Erivo, Ariana Grande

"Madwoman" - Laufey

"I Hate the Way I Look Today" - Raye

"All That's Left" - Nicole Zuraitis, Gilad Hekselman & Dan

Najlepsza współpraca/duet Pop:

"Runway" - Lady Gaga, Doechii

"Bring Your Love" - Madonna, Sabrina Carpenter

"Click Clack Symphony." - Raye, Hans Zimmer

"The Life of a Showgirl" - Taylor Swift, Sabrina Carpenter

"Dracula" - Tame Impala, JENNIE

Najlepsze wykonanie Rock:

"Sarniezz" - Angine de Poitrine

"Lost Boys" - Phoebe Bridgers

"Trinidad" - Geese

"What's Wrong with Me" - Olivia Rodrigo, Robert Smith

"In the Stars" - The Rolling Stones

Najlepsze wykonanie Metal:

"The Edge of Perfection" - Anthrax

"Hive Mind" - Knocked Loose featuring Denzel Curry

"Your Ghost Again" - Mastodon

"Let There Be Shred" - Megadeth

"End of You" - Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante

Najlepsza piosenka Rock:

"In the Stars" - The Rolling Stones

"Lost Boys" - Phoebe Bridgers

"My Only Angel" - Aerosmith, Yungblud

"Streets of Minneapolis - Radio Mix" - Bruce Springsteen

"Trinidad" - Geese

"What's Wrong with Me" - Olivia Rodrigo, Robert Smith

"Your Favorite Toy" - Foo Fighters

Najlepsze wykonanie Alternatywa:

"Fabienk" - Angine de Poitrine

"Kill Me" - Phoebe Bridgers

"Au pays du cocaine" - Geese

"Reliquia" - Rosalía

"Showbiz" - Hayley Williams

Najlepsze solowe wykonanie R&B:

"Morning Dew (Donk)" - Beyoncé

"Out the Window" - Kehlani

"Let Me" - Victoria Monét

"Pressha" - Jill Scott

"What You Need" - Tems

Najlepsza współpraca/duet R&B:

"Fallin'" - Chris Brown featuring Leon Thomas

"47th Street" - Lalah Hathaway featuring J. Ivy

"Sweet Nuthins" - Kehlani featuring Leon Thomas

"Mess" - PJ Morton featuring Keyon Harrold

"To B Honest" - Jill Scott featuring JID

Pełna lista kategorii oraz nominowanych dostępna na oficjalnej stronie nagród Grammy oraz w mediach społecznościowych Recording Academy.