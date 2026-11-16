Nagrody Grammy, nazywane "muzycznymi Oscarami", to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w światowej branży muzycznej. Przyznawane są przez amerykańską Narodową Akademię Sztuk i Nauk Nagraniowych (Recording Academy), a statuetki otrzymują wokaliści, muzycy, producenci, autorzy tekstów i inni artyści pracujący przy projektach fonograficznych. Nagrody rozdawane są w blisko 100 kategoriach, lecz za najważniejsze uznaje się: album roku, nagranie roku (przyznawana wykonawcom i producentom piosenki), piosenka roku (przyznawana kompozytorom i autorom tekstu piosenki) i najlepszy nowy artysta.
W 2026 r. najważniejsze wyróżnienia trafiły w ręce m.in. Lady Gagi, Olivii Dean, Kendricka Lamara, Billie Eilish oraz Bad Bunny'ego, który stał się najgorętszym nazwiskiem wieczoru.
Kiedy i gdzie odbędzie się 69. ceremonia Grammy? Już wiadomo, kto został nominowany!
Przed nami 69. ceremonia wręczenia nagród Grammy, którą zaplanowano na 7 lutego 2027 r. Gala będzie miała miejsce w 69. hali Crypto.com Arena w Los Angeles.
Właśnie zaczęły spływać pierwsze wieści na temat nominacji. Już wiadomo, kto w 2027 r. ma szansę zapisać się na kartach historii światowej muzyki i zdobyć jedno z najważniejszych wyróżnień. Oto lista nominowanych!
Najlepszy Nowy Artysta:
- Geese
- Sienna Spiro
- Remi Wolf
- Angine de Poitrine
- Ella Langley
- Slayyyter
- Don Toliver
Album Roku:
- "Lost Weekend" - Phoebe Bridgers
- "The Art of Loving" - Olivia Dean
- "Dandelion" - Ella Langley
- "The Romantic" - Bruno Mars
- "THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE" - Raye
- "you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo
- "LUX (Complete Works)" - ROSALÍA
- "The Life of a Showgirl" - Taylor Swift
Nagranie Roku:
- "Where Is My Husband?" - Raye
- "Man I Need" - Olivia Dean
- "the cure" - Olivia Rodrigo
- "Choosin' Texas" - Ella Langley
- "I Just Might" - Bruno Mars
- "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift
- "Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor
Piosenka Roku:
- "Berghain" - Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella & Dylan Wiggins
- "Choosin' Texas" - Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor
- "the cure" - Daniel Nigro & Olivia Rodrigo
- "hate that i made you love me" - Ariana Grande, Max Martin & Ilya Salmanzadeh
- "I Knew It, I Knew You ("Toy Story 5")" - Jack Antonoff & Taylor Swif
- "Man I Need" - Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. & Zach Nahome
- "Risk it All" - Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars
- "Where Is My Husband!" - Rachel Keen & Mike Sabath, Raye
Najlepszy Album Wokalny Pop:
- "The Art of Loving" - Olivia Dean
- "petal" - Ariana Grande
- "The Romantic" - Bruno Mars
- "THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE" - Raye
- "you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo
Najlepszy Album Rap:
- "DILLAGENCE II" - Cardi B
- "AM I THE DRAMA?" - Busta Rhymes & J Dilla
- "God Gotta Afro & Gold Hoops" - Rapsody
- "everything is a lot." - Wale
- "OCTANE" - Don Toliver
- "BULLY-DELUXE" - Kanye West (Ye)
Najlepszy Album Dance/Electronic:
- "Confessions II" - Madonna
- "Sexistential" - Robyn
- "SOMA" - Skrillex
- "Wor$t Girl in America" - Slayyyter
- "Deadbeat" - Tame Impala
Najlepszy Album Rock:
- "Vol. II" - Angine de Poitrine
- "Your Favorite Toy" - Foo Fighters
- "The Wow! Signal" - Muse
- "Foreign Tongues" - The Rolling Stones
- "Frozen Charlotte" - Jack White
Najlepszy Album Alternatywa:
- "I Must Be Dreaming" - Alabama Shakes
- "Lost Weekend" - Phoebe Bridgers
- "Music, Fashion, Film" - Charli XCX
- "Getting Killed" - Geese
- "The Mountain" - Gorillaz
- "LUX" - Rosalia
Najlepszy Album Pop Latino:
- "No Me Arrepiento de Sentir Tanto" - Karol G
- "Femme Fatale" - Mon Laferte
- "Muda" - Carín León
- "¿Dónde Es el After?" - Rawayana
- "Bendito Verano" - Elena Rose
Najlepsze nagranie Dance/ Electronic:
- "Lights Burn Dimmer" - Fred again.., Jamie T
- "I Feel So Free" - Madonna
- "My Old Ways" - Tame Impala
- "Melatonin" - Tinashe
- "Crank" - Slayyyter
- "Music" - underscores
Najlepsze nagranie Dance Pop:
- "Blue Moon" - Zara Larsson
- "Danceteria" - Madonna
- "Life Boat." - Raye
- "Dance..." - Slayyyter
- "Too Easy" - Tinashe
Najlepsze wykonanie Pop:
- "A Couple Minutes" - Olivia Dean
- "For Good" - Cynthia Erivo, Ariana Grande
- "Madwoman" - Laufey
- "I Hate the Way I Look Today" - Raye
- "All That's Left" - Nicole Zuraitis, Gilad Hekselman & Dan
Najlepsza współpraca/duet Pop:
- "Runway" - Lady Gaga, Doechii
- "Bring Your Love" - Madonna, Sabrina Carpenter
- "Click Clack Symphony." - Raye, Hans Zimmer
- "The Life of a Showgirl" - Taylor Swift, Sabrina Carpenter
- "Dracula" - Tame Impala, JENNIE
Najlepsze wykonanie Rock:
- "Sarniezz" - Angine de Poitrine
- "Lost Boys" - Phoebe Bridgers
- "Trinidad" - Geese
- "What's Wrong with Me" - Olivia Rodrigo, Robert Smith
- "In the Stars" - The Rolling Stones
Najlepsze wykonanie Metal:
- "The Edge of Perfection" - Anthrax
- "Hive Mind" - Knocked Loose featuring Denzel Curry
- "Your Ghost Again" - Mastodon
- "Let There Be Shred" - Megadeth
- "End of You" - Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante
Najlepsza piosenka Rock:
- "In the Stars" - The Rolling Stones
- "Lost Boys" - Phoebe Bridgers
- "My Only Angel" - Aerosmith, Yungblud
- "Streets of Minneapolis - Radio Mix" - Bruce Springsteen
- "Trinidad" - Geese
- "What's Wrong with Me" - Olivia Rodrigo, Robert Smith
- "Your Favorite Toy" - Foo Fighters
Najlepsze wykonanie Alternatywa:
- "Fabienk" - Angine de Poitrine
- "Kill Me" - Phoebe Bridgers
- "Au pays du cocaine" - Geese
- "Reliquia" - Rosalía
- "Showbiz" - Hayley Williams
Najlepsze solowe wykonanie R&B:
- "Morning Dew (Donk)" - Beyoncé
- "Out the Window" - Kehlani
- "Let Me" - Victoria Monét
- "Pressha" - Jill Scott
- "What You Need" - Tems
Najlepsza współpraca/duet R&B:
- "Fallin'" - Chris Brown featuring Leon Thomas
- "47th Street" - Lalah Hathaway featuring J. Ivy
- "Sweet Nuthins" - Kehlani featuring Leon Thomas
- "Mess" - PJ Morton featuring Keyon Harrold
- "To B Honest" - Jill Scott featuring JID
Pełna lista kategorii oraz nominowanych dostępna na oficjalnej stronie nagród Grammy oraz w mediach społecznościowych Recording Academy.