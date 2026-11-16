Kto ma szansę na statuetkę Grammy 2027? Recording Academy ogłosiło nominacje do jednych z najważniejszych nagród!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Recording Academy ogłosiło nominacje do nagród Grammy 2027. Uroczyste rozdanie statuetek zaplanowane jest na 7 lutego przyszłego roku. W najważniejszych kategoriach o zwycięstwo powalczą m.in. Madonna, Olivia Dean, Ariana Grande, Slayyyter, Tame Impala, Bruno Mars, Raye, The Rolling Stones, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo czy ROSALÍA. Oto szczegóły jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń roku.

Madonna w srebrnej kurtce i niebieskich okularach na scenie; artystka jest nominowana do nagród Grammy 2027.
Madonna została nominowana do nagród Grammy 2027Santiago FelipeGetty Images

Nagrody Grammy, nazywane "muzycznymi Oscarami", to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w światowej branży muzycznej. Przyznawane są przez amerykańską Narodową Akademię Sztuk i Nauk Nagraniowych (Recording Academy), a statuetki otrzymują wokaliści, muzycy, producenci, autorzy tekstów i inni artyści pracujący przy projektach fonograficznych. Nagrody rozdawane są w blisko 100 kategoriach, lecz za najważniejsze uznaje się: album roku, nagranie roku (przyznawana wykonawcom i producentom piosenki), piosenka roku (przyznawana kompozytorom i autorom tekstu piosenki) i najlepszy nowy artysta.

W 2026 r. najważniejsze wyróżnienia trafiły w ręce m.in. Lady Gagi, Olivii Dean, Kendricka Lamara, Billie Eilish oraz Bad Bunny'ego, który stał się najgorętszym nazwiskiem wieczoru.

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Kiedy i gdzie odbędzie się 69. ceremonia Grammy? Już wiadomo, kto został nominowany!

Przed nami 69. ceremonia wręczenia nagród Grammy, którą zaplanowano na 7 lutego 2027 r. Gala będzie miała miejsce w 69. hali Crypto.com Arena w Los Angeles.

Właśnie zaczęły spływać pierwsze wieści na temat nominacji. Już wiadomo, kto w 2027 r. ma szansę zapisać się na kartach historii światowej muzyki i zdobyć jedno z najważniejszych wyróżnień. Oto lista nominowanych!

Najlepszy Nowy Artysta:

  • Geese
  • Sienna Spiro
  • Remi Wolf
  • Angine de Poitrine
  • Ella Langley
  • Slayyyter
  • Don Toliver

Album Roku:

  • "Lost Weekend" - Phoebe Bridgers
  • "The Art of Loving" - Olivia Dean
  • "Dandelion" - Ella Langley
  • "The Romantic" - Bruno Mars
  • "THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE" - Raye
  • "you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo
  • "LUX (Complete Works)" - ROSALÍA
  • "The Life of a Showgirl" - Taylor Swift

Nagranie Roku:

  • "Where Is My Husband?" - Raye
  • "Man I Need" - Olivia Dean
  • "the cure" - Olivia Rodrigo
  • "Choosin' Texas" - Ella Langley
  • "I Just Might" - Bruno Mars
  • "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift
  • "Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor

Piosenka Roku:

  • "Berghain" - Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella & Dylan Wiggins
  • "Choosin' Texas" - Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor
  • "the cure" - Daniel Nigro & Olivia Rodrigo
  • "hate that i made you love me" - Ariana Grande, Max Martin & Ilya Salmanzadeh
  • "I Knew It, I Knew You ("Toy Story 5")" - Jack Antonoff & Taylor Swif
  • "Man I Need" - Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. & Zach Nahome
  • "Risk it All" - Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars
  • "Where Is My Husband!" - Rachel Keen & Mike Sabath, Raye

Najlepszy Album Wokalny Pop:

  • "The Art of Loving" - Olivia Dean
  • "petal" - Ariana Grande
  • "The Romantic" - Bruno Mars
  • "THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE" - Raye
  • "you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo

Najlepszy Album Rap:

  • "DILLAGENCE II" - Cardi B
  • "AM I THE DRAMA?" - Busta Rhymes & J Dilla
  • "God Gotta Afro & Gold Hoops" - Rapsody
  • "everything is a lot." - Wale
  • "OCTANE" - Don Toliver
  • "BULLY-DELUXE" - Kanye West (Ye)

Najlepszy Album Dance/Electronic:

  • "Confessions II" - Madonna
  • "Sexistential" - Robyn
  • "SOMA" - Skrillex
  • "Wor$t Girl in America" - Slayyyter
  • "Deadbeat" - Tame Impala

Najlepszy Album Rock:

  • "Vol. II" - Angine de Poitrine
  • "Your Favorite Toy" - Foo Fighters
  • "The Wow! Signal" - Muse
  • "Foreign Tongues" - The Rolling Stones
  • "Frozen Charlotte" - Jack White

Najlepszy Album Alternatywa:

  • "I Must Be Dreaming" - Alabama Shakes
  • "Lost Weekend" - Phoebe Bridgers
  • "Music, Fashion, Film" - Charli XCX
  • "Getting Killed" - Geese
  • "The Mountain" - Gorillaz
  • "LUX" - Rosalia

Najlepszy Album Pop Latino:

  • "No Me Arrepiento de Sentir Tanto" - Karol G
  • "Femme Fatale" - Mon Laferte
  • "Muda" - Carín León
  • "¿Dónde Es el After?" - Rawayana
  • "Bendito Verano" - Elena Rose

Najlepsze nagranie Dance/ Electronic:

  • "Lights Burn Dimmer" - Fred again.., Jamie T
  • "I Feel So Free" - Madonna
  • "My Old Ways" - Tame Impala
  • "Melatonin" - Tinashe
  • "Crank" - Slayyyter
  • "Music" - underscores

Najlepsze nagranie Dance Pop:

  • "Blue Moon" - Zara Larsson
  • "Danceteria" - Madonna
  • "Life Boat." - Raye
  • "Dance..." - Slayyyter
  • "Too Easy" - Tinashe

Najlepsze wykonanie Pop:

  • "A Couple Minutes" - Olivia Dean
  • "For Good" - Cynthia Erivo, Ariana Grande
  • "Madwoman" - Laufey
  • "I Hate the Way I Look Today" - Raye
  • "All That's Left" - Nicole Zuraitis, Gilad Hekselman & Dan

Najlepsza współpraca/duet Pop:

  • "Runway" - Lady Gaga, Doechii
  • "Bring Your Love" - Madonna, Sabrina Carpenter
  • "Click Clack Symphony." - Raye, Hans Zimmer
  • "The Life of a Showgirl" - Taylor Swift, Sabrina Carpenter
  • "Dracula" - Tame Impala, JENNIE

Najlepsze wykonanie Rock:

  • "Sarniezz" - Angine de Poitrine
  • "Lost Boys" - Phoebe Bridgers
  • "Trinidad" - Geese
  • "What's Wrong with Me" - Olivia Rodrigo, Robert Smith
  • "In the Stars" - The Rolling Stones

Najlepsze wykonanie Metal:

  • "The Edge of Perfection" - Anthrax
  • "Hive Mind" - Knocked Loose featuring Denzel Curry
  • "Your Ghost Again" - Mastodon
  • "Let There Be Shred" - Megadeth
  • "End of You" - Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante

Najlepsza piosenka Rock:

  • "In the Stars" - The Rolling Stones
  • "Lost Boys" - Phoebe Bridgers
  • "My Only Angel" - Aerosmith, Yungblud
  • "Streets of Minneapolis - Radio Mix" - Bruce Springsteen
  • "Trinidad" - Geese
  • "What's Wrong with Me" - Olivia Rodrigo, Robert Smith
  • "Your Favorite Toy" - Foo Fighters

Najlepsze wykonanie Alternatywa:

  • "Fabienk" - Angine de Poitrine
  • "Kill Me" - Phoebe Bridgers
  • "Au pays du cocaine" - Geese
  • "Reliquia" - Rosalía
  • "Showbiz" - Hayley Williams

Najlepsze solowe wykonanie R&B:

  • "Morning Dew (Donk)" - Beyoncé
  • "Out the Window" - Kehlani
  • "Let Me" - Victoria Monét
  • "Pressha" - Jill Scott
  • "What You Need" - Tems

Najlepsza współpraca/duet R&B:

  • "Fallin'" - Chris Brown featuring Leon Thomas
  • "47th Street" - Lalah Hathaway featuring J. Ivy
  • "Sweet Nuthins" - Kehlani featuring Leon Thomas
  • "Mess" - PJ Morton featuring Keyon Harrold
  • "To B Honest" - Jill Scott featuring JID

Pełna lista kategorii oraz nominowanych dostępna na oficjalnej stronie nagród Grammy oraz w mediach społecznościowych Recording Academy.

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