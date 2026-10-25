Książę William marzył o karierze DJ-a. Zdradził swój artystyczny pseudonim

Książę William nie był zapowiadany jako gość programu. Graham Norton zaprosił go na scenę dopiero podczas rozmowy z Cate Blanchett, Hannah Waddingham i Robertem Irwinem. Publiczność przywitała następcę tronu głośnymi brawami.

Głównym tematem spotkania była nagroda Earthshot Prize, ale prowadzący znalazł również czas na pytania dotyczące życia Williama poza oficjalnymi obowiązkami.

Książę William jako DJ Xara

William przyznał, że w dzieciństwie chciał zostać policjantem.

"Kiedy byłem młodszy, chciałem zostać policjantem. Wydawało mi się, że byłbym w tym dobry" - powiedział.

Później pojawił się pomysł na zupełnie inną karierę. Książę zainteresował się graniem muzyki i wymyślił sobie sceniczne alter ego.

"Miałem taki etap, w którym chciałem zostać DJ-em. Nie poszło mi najlepiej. Wymyśliłem sobie nazwę: DJ Xara, przez X. Nie była dobra" - wspominał.

Hannah Waddingham szybko zgodziła się z tą oceną i nazwała pseudonim kiepskim. Z Williamem droczyła się także Cate Blanchett, która zaczęła naśladować jego gest przedstawiający literę X. Książę przyznał, że nigdy nie zagrał nawet na szkolnej imprezie. Najwyraźniej jego kariera zakończyła się więc na wyborze nazwy.

Pomylił księcia Williama z Prince'em

Muzyczny wątek powrócił za sprawą historii z wizyty Williama w hrabstwie Somerset. Jeden ze starszych uczestników spotkania zapytał go, kiedy zacznie śpiewać. Liczył na to, że usłyszy "Purple Rain", ponieważ pomylił księcia z Prince'em.

Dopiero stojąca obok kobieta wyjaśniła mu, że rozmawia z członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, a nie z amerykańskim muzykiem. William opowiedział o tym ze śmiechem i dodał, że ludzie regularnie go nie rozpoznają.

Następca tronu zdradził również, co sam chętnie ogląda. Jest fanem filmów Christophera Nolana, natomiast w rodzinnym domu dużym powodzeniem cieszy się "The Celebrity Traitors". Szczególnie upodobali go sobie księżniczka Charlotte i książę Louis.

William promuje Earthshot Prize

Książę pojawił się w programie, aby opowiedzieć o Earthshot Prize. Nagroda powstała z jego inicjatywy w 2020 roku i wspiera pomysły, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych.

"Przez wiele lat słyszałem historie o problemach dotyczących środowiska. Uderzyły mnie negatywne nastawienie i poczucie katastrofy, co również mnie przygnębiało. Pomyślałem, że możemy zrobić coś bardziej zdecydowanego i optymistycznego" - tłumaczył.

Laureaci wybierani są w pięciu kategoriach i otrzymują po milionie funtów na rozwój swoich projektów. Kolejna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie w Mumbaju.

Odcinek z udziałem księcia Williama wyemitowano 23 października na antenie BBC One.