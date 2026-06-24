Krzysztof Zalewski zaprasza do muzycznego cyrku. "Mam parę pomysłów"
Jesienią rozpocznie się nowa odsłona "Zalewski Solo Act Tour". Krzysztof Zalewski w rozmowie z Interią ujawnia, że publiczność na tych specjalnych koncertach czekają pewne niespodzianki.
Wiosną koncertem na Torwarze w Warszawie Krzysztof Zalewski zakończył promocję nagrodzonej trzema Fryderykami płyty "ZGŁOWY". Ten etap podsumowują nagrania live z tego albumu ("ZGŁOWY - live") oraz premierowa piosenka "TAK TAK".
- Teraz gramy festiwale, graliśmy różne juwenalia. Ja nie potrafię tak zupełnie nie grać, bo bym zwariował. To jest największa moja radość w życiu - granie moich koncertów z zespołem, więc dlaczego miałbym się jej na siłę pozbawiać, ale gramy faktycznie trochę mniej - opowiada wokalista w rozmowie z Interią.
Krzysztof Zalewski zaprasza do cyrku. Nowa odsłona "Solo Act"
Po gościnnym występie na Arenie Katowice w koncercie "Pieśni Współczesne - Antologia" Miuosha i Zespołu Śląsk (emisja jesienią w Telewizji Polsat) Krzysztof Zalewski nie zwalnia tempa.
W połowie października rozpocznie się nowa odsłona trasy "Zalewski Solo Act". Do tej formuły powróci po siedmiu latach.
- Jak lubicie czasem sobie do cyrku pójść, to tutaj jest taki muzyczny cyrk, bo wszystko na wszystkich instrumentach na żywo zapętlam i tworzę piosenki w czasie rzeczywistym - mówi nam Krzysztof Zalewski, który będzie odpowiadał za wszystkie instrumenty (gitary, bas, perkusja, klawisze, ksylofon, przeszkadzajki).
- Dojdą numery z albumu "Zabawa" i "ZGŁOWY". Chcę też napisać jeden zupełnie nowy numer na tę trasę i przetestować go na ludziach. Mam też parę pomysłów, jak wciągnąć ludzi, żeby przynajmniej jeden utwór zrobić na żywo z ludźmi, z publicznością. Tego mi brakowało na tych solo actach - zdradza nieco planów na jesień wokalista.
Zalewski Solo Act - szczegóły koncertów:
16.10 - Katowice, NOSPR
19.10 - Warszawa, Teatr Roma
20.10 - Warszawa, Teatr Roma
24.10 - Gdańsk, Teatr Szekspirowski
7.11 - Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza
9.11 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur
18.11 - Toruń, CKK Jordanki
19.11 - Łódź, Wytwórnia
28.11 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki
29.11 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall.
Bilety na te koncerty trafiły już do sprzedaży.