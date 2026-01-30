Krzysztof Zalewski jest jedną z najbarwniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej. Jego najnowszy album "ZGŁOWY" zachwycił nie tylko fanów, ale i krytyków, a singiel "Kochaj", podobnie jak główny singiel tytułowy, znalazł się w topce najważniejszych notowań.

Krzysztof Zalewski opowiada o swoim synu. "W podstawowym stopniu, dla ogólnego rozwoju"

Wokalista swoje życie prywatne stara się trzymać z dala od blasku fleszy. Jak jednak wiadomo, przez osiem lat był w związku z Olgą Tuszewską, którą poznał przez Monikę Brodkę (była jej menedżerką). W 2018 roku na świat przyszedł syn Krzysztofa i Olgi - Lew, jednak para rozstała się w połowie 2024 roku.

"Powiedziałem mu, jak tylko się urodził: słuchaj, możesz zostać kim chcesz - albo inżynierem, albo lekarzem. Dałem mu wybór. W podstawowym stopniu, dla ogólnego rozwoju" - wyznał gwiazdor w podkaście "WojewódzkiKędzierski".

"On się nie prosił na ten świat, to ja go zaprosiłem, więc muszę się nim zaopiekować. Ma to swoje dobre i złe strony. Złe, to takie, że czasami mam dużo mniej czasu, jestem wymęczony, a dobre, że mam połączenie z nowym człowiekiem i jak on się cieszy na mój widok, to jest to rodzaj euforii" - kontynuował artysta o synu w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim.

Jak przyznał Krzysztof Zalewski w "Pytaniu na śniadanie", Lew nie jest fanem twórczości swojego ojca i "zabrania mu" śpiewać w domu. "Czasami, jak z nim pośpiewam oktawę niżej jakiś numer, który wymyślił, to jest okej, ale nie lubi moich solowych popisów" - wyznał artysta.

Choć syn piosenkarza nosi nietypowe w Polsce imię, coraz częściej pojawia się w zestawieniach tych najciekawszych i najlepiej rokujących w kontekście użycia. Jak widzimy na stronie gov.pl, w 2024 roku imię "Lew" zostało nadane zaledwie czterdziestu dwóm dzieciom.