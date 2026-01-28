Krzysztof Zalewski swoje życie prywatne starał się trzymać z dala od blasku fleszy. Przez osiem lat był w związku z Olgą Tuszewską, którą poznał przez Monikę Brodkę (była jej menedżerką). W 2018 r. na świat przyszedł syn Krzysztofa i Olgi - Lew, jednak para rozstała się w połowie 2024 r.

Popularny wokalista w mediach społecznościowych opublikował zdjęcia z wypoczynku w Egipcie. Internauci błyskawicznie odkryli, że w tym samym miejscu i czasie przebywa również Kaeyra. Pod tym pseudonimem kryje się urodzona w Chicago (przez kilka lat mieszkała też w Los Angeles) Karolina Baran, która w ostatnim czasie robi coraz większą karierę w Polsce jako wokalistka.

Okazało się, że Kayera na swoim profilu umieściła krótkie wideo, na którym widać, że towarzyszy jej właśnie Krzysztof Zalewski.

To wystarczyło, by zaczęły się spekulacje na temat relacji łączącej Zalewskiego z młodszą o 16 lat Kaeyrą. Sami zainteresowani na razie nie skomentowali tych pogłosek.

Kim jest Kaeyra?

Córka polskich imigrantów z Raciborza dała się poznać szerszej publiczności w 2018 r., gdy spróbowała swoich sił w amerykańskim "Mam talent" (w programie wspierała ją mama - Joanna, właścicielka szkoły muzycznej). Wokalistka od jurorów usłyszała same komplementy za wykonanie przeboju "Take Me To Church" Hoziera. Mel B, będąca wtedy jurorką, uhonorowała ją owacjami na stojąco.

Już jako Kaeyra pojawiła się w 21. edycji amerykańskiego "Idola", w której uczestników oceniali Katy Perry, Lionel Richie i Luke Bryan. Wiosną 2023 roku zrobiła furorę w programie, ostatecznie kończąc przygodę z nim na poziomie TOP20. To sprawiło, że na Karolinę zwróciły uwagę media w Polsce. W ojczyźnie swoich rodziców wystąpiła m.in. podczas Top of the Top Festival w Sopocie.

W dorobku ma m.in. piosenki "Lover" (duet z Gromeem, reprezentantem Polski podczas Eurowizji 2018) i "Sour" (ponad 5,2 mln odsłon).

- Dużo się ostatnio nauczyłam, przeszłam i zakończyłam parę relacji. Mogę teraz te doświadczenia wplątać do swojej muzyki i tworzyć z innego punktu widzenia. Jestem teraz gotowa, jak nigdy wcześniej i chcę iść do przodu - mówiła Kaeyra w rozmowie z Damianem Westfalem dla Interii.

