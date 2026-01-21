Krzysztof Miruć pokazał dom po Jerzym Połomskim. Internauci są podzieleni
Krzysztof Miruć, architekt znany z programów wnętrzarskich TVN, zaprezentował w mediach społecznościowych swoją podwarszawską posiadłość. To dawny letni dom Jerzego Połomskiego, który projektant odkupił od legendarnego piosenkarza. Publikacja zdjęć wywołała dużą dyskusję. Część internautów nie kryje zachwytu, inni zwracają uwagę na surowość miejsca i jego położenie.
Posiadłość znajduje się około 30 kilometrów od Warszawy, w otoczeniu lasu. W przeszłości należała do Jerzego Połomskiego, który traktował ją jako miejsce odpoczynku poza miastem. Po śmierci artysty w 2022 roku dom zyskał nowego właściciela i przeszedł gruntowną metamorfozę. Krzysztof Miruć podkreśla, że początkowo planował jedynie niewielki remont.
"Miałem przyjemność odkupić od Jerzego Połomskiego jego letni dom, który znajduje się pod Warszawą, w środku lasu. Na początku był to taki nieduży remoncik, a potem on się po prostu rozrósł. Poczułem potencjał tego wnętrza" - mówił.
Remont domu po Jerzym Połomskim
Zakres prac szybko się zmienił. To, co miało być odświeżeniem, przerodziło się w roczny remont.
"Myślałem, że tylko odświeżę, a potem stwierdziłem: jeszcze zmienię to, jeszcze tamto. Moja ekipa się śmiała, bo umówiliśmy się tylko na malowanie. A zostali tam rok" - przyznał architekt. Dziś dom nie pełni już wyłącznie funkcji weekendowej.
"Na początku miał być to tylko domek pod Warszawą, a dzisiaj ja mieszkam już w 'Połomce'. Bo tak się nazywa ten dom" - wyjaśnia Miruć. Jak dodaje, to jego miejsce odpoczynku i odcięcia się od miasta.
Zdjęcia z "Połomki" i reakcje internautów
Opublikowane fotografie pokazują dom otoczony drzewami, przykryty śniegiem i doświetlony ciepłym światłem.
"Prawie jak w Alpach... idąc po drewno do kominka zimowy klimat..." - napisał Miruć.
Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci pisali: "Ale bajka", "Przepięknie", "Co za cudowne miejsce", "Pięknie pan mieszka". Część internautów zwróciła uwagę na surowość miejsca i jego izolację. "Miło obejrzeć. Mieszkać niekoniecznie. Ładnie, ale trochę strasznie" - napisał jeden z komentujących. Inni wskazywali na praktyczne zagrożenia zimowej scenerii, jak ośnieżone schody, albo na konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko. Pojawiły się też głosy, że podobne inwestycje mogą wypierać dzikie zwierzęta z ich siedlisk.
Dom należący niegdyś do Jerzego Połomskiego po latach zyskał nową funkcję i nowego gospodarza. Krzysztof Miruć, zachowując jego kameralny charakter, dostosował posiadłość do własnych potrzeb i stylu życia. "Połomka" przestała być wyłącznie letnim domem, a stała się miejscem codziennego funkcjonowania.
Kim był Jerzy Połomski?
Jerzy Połomski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej drugiej połowy XX wieku. Przez dekady kariery pozostawał aktywny zawodowo i kojarzony z przebojami, które na stałe weszły do historii polskiej muzyki rozrywkowej. W ostatnich latach jego stan zdrowia wyraźnie się pogorszył. W 2021 roku zamieszkał w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, choć nie ukrywał, że trudno odnajduje się w nowej rzeczywistości. Artysta zmarł 14 listopada 2022 roku w jednym z warszawskich szpitali. Jak informowała jego menedżerka Violetta Lewandowska, przyczyną śmierci było ciężkie zakażenie, z którym organizm nie zdołał sobie poradzić, mimo intensywnego leczenia. Połomski miał 89 lat.