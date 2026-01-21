Krzysztof Miruć pokazał dom po Jerzym Połomskim. Internauci są podzieleni

Posiadłość znajduje się około 30 kilometrów od Warszawy, w otoczeniu lasu. W przeszłości należała do Jerzego Połomskiego, który traktował ją jako miejsce odpoczynku poza miastem. Po śmierci artysty w 2022 roku dom zyskał nowego właściciela i przeszedł gruntowną metamorfozę. Krzysztof Miruć podkreśla, że początkowo planował jedynie niewielki remont.

"Miałem przyjemność odkupić od Jerzego Połomskiego jego letni dom, który znajduje się pod Warszawą, w środku lasu. Na początku był to taki nieduży remoncik, a potem on się po prostu rozrósł. Poczułem potencjał tego wnętrza" - mówił.

Remont domu po Jerzym Połomskim

Zakres prac szybko się zmienił. To, co miało być odświeżeniem, przerodziło się w roczny remont.

"Myślałem, że tylko odświeżę, a potem stwierdziłem: jeszcze zmienię to, jeszcze tamto. Moja ekipa się śmiała, bo umówiliśmy się tylko na malowanie. A zostali tam rok" - przyznał architekt. Dziś dom nie pełni już wyłącznie funkcji weekendowej.

"Na początku miał być to tylko domek pod Warszawą, a dzisiaj ja mieszkam już w 'Połomce'. Bo tak się nazywa ten dom" - wyjaśnia Miruć. Jak dodaje, to jego miejsce odpoczynku i odcięcia się od miasta.

Zdjęcia z "Połomki" i reakcje internautów

Opublikowane fotografie pokazują dom otoczony drzewami, przykryty śniegiem i doświetlony ciepłym światłem.

"Prawie jak w Alpach... idąc po drewno do kominka zimowy klimat..." - napisał Miruć.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci pisali: "Ale bajka", "Przepięknie", "Co za cudowne miejsce", "Pięknie pan mieszka". Część internautów zwróciła uwagę na surowość miejsca i jego izolację. "Miło obejrzeć. Mieszkać niekoniecznie. Ładnie, ale trochę strasznie" - napisał jeden z komentujących. Inni wskazywali na praktyczne zagrożenia zimowej scenerii, jak ośnieżone schody, albo na konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko. Pojawiły się też głosy, że podobne inwestycje mogą wypierać dzikie zwierzęta z ich siedlisk.

Dom należący niegdyś do Jerzego Połomskiego po latach zyskał nową funkcję i nowego gospodarza. Krzysztof Miruć, zachowując jego kameralny charakter, dostosował posiadłość do własnych potrzeb i stylu życia. "Połomka" przestała być wyłącznie letnim domem, a stała się miejscem codziennego funkcjonowania.

Kim był Jerzy Połomski?

Jerzy Połomski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej drugiej połowy XX wieku. Przez dekady kariery pozostawał aktywny zawodowo i kojarzony z przebojami, które na stałe weszły do historii polskiej muzyki rozrywkowej. W ostatnich latach jego stan zdrowia wyraźnie się pogorszył. W 2021 roku zamieszkał w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, choć nie ukrywał, że trudno odnajduje się w nowej rzeczywistości. Artysta zmarł 14 listopada 2022 roku w jednym z warszawskich szpitali. Jak informowała jego menedżerka Violetta Lewandowska, przyczyną śmierci było ciężkie zakażenie, z którym organizm nie zdołał sobie poradzić, mimo intensywnego leczenia. Połomski miał 89 lat.

