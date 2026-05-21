Krzysztof Krawczyk uciekł przed cenzurą PRL-u. W Stanach chciał zacząć nowe życie

Krzysztof Krawczyk wychował się w domu, w którym muzyka była codziennością. Jego rodzice związani byli ze sceną teatralną i operową, jednak przyszły artysta początkowo wcale nie planował kariery estradowej. Myślał o zupełnie innych zawodach. Wspominał, że chciał zostać księdzem, prawnikiem, a nawet pilotem.

Ostatecznie zwyciężyła fascynacja amerykańskim rock'n'rollem i twórczością Elvisa Presleya oraz The Beatles. W autobiografii przyznawał, że muzyka tamtych lat była dla jego pokolenia symbolem wolności.

"To było coś na kształt rewolucji - wyzwolenie z okopów starej muzyki" - wspominał po latach.

Początkiem wielkiej kariery okazał się zespół Trubadurzy, założony w 1963 roku razem z Marianem Lichtmanem, Jerzym Krzemińskim i Bogdanem Borkowskim. Formacja błyskawicznie zdobyła popularność dzięki przebojom "Znamy się tylko z widzenia", "Krajobrazy" czy "Przyjedź mamo na przysięgę". Grupa koncertowała nie tylko w Polsce, ale także w krajach Europy Zachodniej i bloku wschodniego.

Solowa kariera i konflikt z cenzurą

Na początku lat 70. Krawczyk postawił na działalność solową. To wtedy powstały utwory, które dziś należą do klasyki polskiej piosenki: "Parostatek", "Jak minął dzień", "Rysunek na szkle" czy "Pamiętam ciebie z tamtych lat".

Artysta współpracował z menedżerem Andrzejem Kosmalą oraz kompozytorami Jerzym Milianem i Wojciechem Trzcińskim. Występował na największych festiwalach, koncertował również za granicą, odwiedzając między innymi Kubę i Jamajkę.

Pod koniec lat 70. jego relacje z władzami PRL znacząco się pogorszyły. Muzyka Krawczyka zaczęła znikać z radia i telewizji, co miało związek z decyzjami ówczesnych władz Radiokomitetu. W 1979 roku wokalista zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych.

"Krystof" i zapomniana rockowa płyta z USA

Po przeprowadzce za ocean Krawczyk próbował odnaleźć się na amerykańskim rynku muzycznym. Koncertował głównie dla Polonii w Chicago, Indianapolis i Las Vegas. Występy dawały mu doświadczenie sceniczne, ale nie gwarantowały stabilności finansowej.

W 1982 roku podpisał kontrakt z wytwórnią TRC Records i nagrał anglojęzyczny album "From a Different Place". Płyta ukazała się pod pseudonimem "Krystof". Krążek utrzymany był w rockowej stylistyce i zawierał utwory "Solidarity", "Blind Endless Love", "Fourteen Million Angels" oraz "I'm Gonna Make It Home".

Nagranie albumu było próbą otwarcia się na zachodni rynek i jednocześnie symbolem jego amerykańskich ambicji. W tym samym czasie Krawczyk rejestrował również utwory przeznaczone dla polskich słuchaczy. W USA powstały między innymi "Piłka w grze", nagrana z okazji mundialu w 1982 roku, a także "Pośpieszny pociąg ósma dwie", "Maj i ty" oraz "Powiedz kilka słów". Nagrania trafiały później do Polski i były promowane dzięki wsparciu Andrzeja Kosmali.

Amerykański sen szybko zderzył się z rzeczywistością

Choć na scenie pozostawał gwiazdą dla polonijnej publiczności, codzienność w USA była znacznie mniej spektakularna. Liczba koncertów malała, a artysta musiał szukać dodatkowych zajęć. Pracował jako barman, taksówkarz, a nawet majster układający dachówki.

Po pewnym czasie sytuacja zaczęła się poprawiać. Krawczyk wrócił do koncertowania w Las Vegas, gdzie zdarzało mu się występować nawet kilka razy dziennie. Później związał się z polonijnym klubem "Cisza Leśna" w Chicago, którego został kierownikiem muzycznym.

To właśnie tam poznał Ewę Trelko, młodszą od niego o 14 lat kelnerkę, która później została jego żoną i największym wsparciem.

"Jak zobaczyłam go na żywo, pomyślałam: 'Co za ciacho. I jak śpiewa!'" - wspominała po latach Ewa Krawczyk.

Para pobrała się cywilnie w 1986 roku, a rok później zawarła ślub kościelny w Warszawie. Artysta wielokrotnie podkreślał, że relacja z Ewą całkowicie odmieniła jego życie.

Dramatyczny wypadek i duchowa przemiana

W 1988 roku życie muzyka ponownie wywróciło się do góry nogami. Krawczyk, podróżując z żoną i synem fiatem 125p, zasnął za kierownicą. Samochód uderzył w drzewo. Wokalista doznał bardzo poważnych obrażeń, między innymi złamania nogi, uszkodzenia kości twarzy i zwichnięcia biodra. Jeszcze bardziej tragiczne konsekwencje wypadek przyniósł jego synowi, który doznał uszkodzenia układu nerwowego.

Po rehabilitacji artysta wrócił na scenę, ale jego twórczość zaczęła się zmieniać. Coraz częściej sięgał po muzykę religijną i duchową. Nagrał między innymi "Psalmy króla Dawida", a wiara stała się jednym z najważniejszych elementów jego życia.

Powrót legendy

W kolejnych latach Krawczyk znów stał się jedną z największych gwiazd polskiej muzyki. Nagrał albumy inspirowane twórczością Mieczysława Fogga, współpracował z Goranem Bregovićem, a także z artystami młodszego pokolenia.

Ogromną popularność przyniosły mu płyty "Daj mi drugie życie" oraz "…Bo marzę i śnię", na której znalazły się przeboje "Bo jesteś Ty", "Chciałem być" i "Jestem sobą". Wielkim sukcesem okazał się również duet "Trudno tak" nagrany z Edyta Bartosiewicz.

Przez dekady kariery wokalista wydał aż 129 albumów studyjnych, nie licząc płyt nagranych z Trubadurami i wydawnictw specjalnych.

Pięć lat po śmierci Krawczyka jego piosenki wciąż żyją

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku w wieku 74 lat.

Mimo upływu lat jego twórczość nie znika z polskiej kultury. W 2026 roku, pięć lat po śmierci wokalisty, podczas Polsat Hit Festiwalu 2026 zaplanowano specjalny koncert poświęcony artyście. Na scenie jego utwory wykonają między innymi Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, Maciej Maleńczuk oraz Andrzej Piaseczny.





