Krzysztof Krawczyk mógł mieć przebój w kultowym filmie. Nie wszyscy byli zachwyceni

Jest 1978 rok. Wojciech Trzciński pracuje nad muzyką do filmu "Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy". Reżyser Janusz Rzeszewski odwiedza kompozytora w jego warszawskim mieszkaniu, aby posłuchać przygotowanych propozycji.

Ostateczne słowo należy jednak do Ludwika Starskiego, autora scenariusza i prawdziwej legendy przedwojennej polskiej piosenki. To on napisał teksty do takich utworów jak "Już nie zapomnisz mnie" czy "Ach, jak przyjemnie".

Podczas spotkania Trzciński prezentuje Starskiemu kolejne kompozycje. Jedna z nich, "Co robić w taką noc?", zyskuje jego aprobatę. Kiedy jednak przychodzi pora na "Jak minął dzień", sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

"No nie, wie pan, jeszcze ten Krawczyk" - miał powiedzieć Starski, według wspomnień Trzcińskiego przytoczonych przez Cyfrową Bibliotekę Polskiej Piosenki.

Kompozytor próbował go przekonać, że utwór pasuje do klimatu filmu rozgrywającego się w latach 20. i 30. Argumentował również, że piosenka ma ogromny potencjał. Bezskutecznie.

"Jak minął dzień" odrzucono. Krawczyk i Trzciński nie zamierzali rezygnować

Co ciekawe, piosenka od początku powstawała z myślą zarówno o Krzysztofie Krawczyku, jak i o filmie. Trzciński celowo wykorzystał harmonię nawiązującą do muzyki międzywojennej.

Za słowa odpowiadał Jerzy Kleyny, natomiast muzykę wspólnie stworzyli Wojciech Trzciński i Krzysztof Krawczyk.

W tamtym okresie wokalista budował karierę po odejściu z Trubadurów. Trzciński był jego opiekunem artystycznym, a ich wcześniejsza współpraca przy piosence "Byle było tak" przyniosła już sukces.

Odrzucenie utworu przez Starskiego nie oznaczało więc końca całego przedsięwzięcia. Artyści zdecydowali się nagrać "Jak minął dzień" niezależnie od produkcji filmowej i zaprezentować piosenkę słuchaczom radiowym.

W nagraniach uczestniczyli muzycy zespołu Alex Band, kierowanego przez Aleksandra Maliszewskiego. Współpraca z Krawczykiem okazała się dla formacji ważnym krokiem w rozwoju kariery.

Ludwik Starski miał przyznać się do błędu. Przebój Krawczyka znała już Polska

Film "Hallo Szpicbródka" trafił do kin w 1978 roku. W obsadzie znaleźli się między innymi Piotr Fronczewski, Gabriela Kownacka, Ewa Wiśniewska i Irena Kwiatkowska.

Produkcja doczekała się własnych piosenek, ale "Jak minął dzień" nie znalazło się wśród nich. Tymczasem kompozycja Krawczyka zaczęła zdobywać popularność poza ekranem.

Według wspomnień Wojciecha Trzcińskiego reżyser Janusz Rzeszewski opowiadał później, że Ludwik Starski przyznał się do błędnej oceny utworu.

Sukces piosenki był na tyle wyraźny, że kompozytor szybko przekonał się o jej rozpoznawalności. Już kilka tygodni po radiowym debiucie miał okazję usłyszeć tytuł swojego przeboju w zupełnie niespodziewanych okolicznościach, podczas zimowego pobytu w Zakopanem.

Wspominając tamten okres, Trzciński opowiadał, że przypadkowo spotkany góral rozpoznał Krawczyka i przywitał go słowami nawiązującymi do "Jak minął dzień".

Piosenka żyła już własnym życiem, a jej popularność nie potrzebowała filmowego wsparcia.



