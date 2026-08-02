Krzysztof Gojdź ujawnił kulisy wesela Rafała Brzozowskiego. Niezwykłe kadry trafiły do sieci

Rafał Brzozowski i jego wybranka Helena są już małżeństwem! Po wypowiedzeniu przysięgi w świątyni w Nowym Dworze Mazowieckim, para opuściła kościół w otoczeniu rozentuzjazmowanych gości oraz licznej grupy fotografów i udali się na huczne wesele.

Panna młoda wybrała suknię w delikatnym, pudrowo-różowym odcieniu, uzupełnioną klasycznym, długim welonem oraz zwisającymi kolczykami z perłami. Jej wybranek postawił z kolei na nietypowe rozwiązanie i zamiast tradycyjnego, ciemnego garnituru, zdecydował się na kremową marynarkę z białym kwiatem w klapie, ciemne spodnie oraz czarną muszkę.

Na weselu w Jachrance bawiło się 600 gości

Po ceremonii nowożeńcy przenieśli się do Hotelu Warszawianka w Jachrance, gdzie na uroczystość zaproszono aż 600 osób. Wśród gości znalazł się Krzysztof Gojdź, znany jako "chirurg gwiazd", który relacjonował przebieg wesela w mediach społecznościowych.

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Pierwszy taniec, który zachwycił gości

Szczególne emocje wywołał pierwszy taniec pary młodej, udokumentowany przez Gojdzia na jego relacjach na Instagramie. Rafał i Helena zaprezentowali wyreżyserowaną choreografię do piosenki Zbigniewa Wodeckiego "Zabiorę cię dziś na bal", której kulminacją było widowiskowe podniesienie panny młodej, co spotkało się z gromkimi brawami zebranych gości. To nie był jednak koniec atrakcji. Następnie para zaśpiewała wspólnie utwór "The Time of My Life" znany m.in. z filmu "Dirty Dancing"!