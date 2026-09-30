Zbuntowana nastolatka rodem z Sulejówka pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiała z takimi zespołami, jak m.in. Evergreen (w składzie był Robert Amirian, wokalista Collage, później Varius Manx, producent i współpracownik m.in. Anny Marii Jopek, Anity Lipnickiej, Haliny Mlynkovej, Fismolla), Human, Fatum, Piersi, Hetman i Talking Pictures.

W 1993 r. Kasia Kowalska występem w klubie Stodoła w Warszawie zwróciła na siebie uwagę Katarzyny Kanclerz, współzałożycielki i dyrektorki Izabelin Studio, nazywanej "Żelazną Damą" i szarą eminencją polskiego show-biznesu.

Kasia Kowalska - "najsmutniejsza dziewczyna polskiego rocka"

Po spotkaniu podpisała kontrakt, który zaowocował wydaną w połowie września 1994 r. debiutancką płytą "Gemini". Wspomniany Robert Amirian zaśpiewał z Kowalską gościnnie w napisanym przez siebie utworze "Heart of Green", a w kilku innych piosenkach z "Gemini" dodatkowo zagrał na gitarze akustycznej i klasycznej.

Produkcją płyty zajął się Grzegorz Ciechowski, ale współpraca z liderem Republiki wcale nie była idealna. Debiut Kowalskiej okazał się ogromnym komercyjnym sukcesem - sprzedano ponad 400 tys. egzemplarzy. Na tej fali w czerwcu i wrześniu 1995 r. zarejestrowano materiał na płytę "Koncert inaczej", który ukazał się w listopadzie.

Niespełna rok później Kasia Kowalska wypuściła swój drugi album studyjny - "Czekając na...", który już parę dni po premierze uzyskał status złota.

"Jest rezultatem następnej wyprawy tym eklektycznym szlakiem. Potwierdzeniem nieprzeciętnej sprawności wokalnej Kowalskiej" - tak opisywał ten materiał Wiesław Królikowski w książce "Polski rock. Przewodnik płytowy A - K".

Kasia Kowalska i Kostek Joriadis. "Coś optymistycznego", a potem głośne rozstanie

Ta płyta przyniosła przeboje "Coś optymistycznego" i "Tak mi ciebie brak". Szczególnie ten pierwszy mógł być pewnym zaskoczeniem dla fanów przyzwyczajonych do wizerunku "najsmutniejszej dziewczyny polskiego rocka". Wówczas Kowalska była już zakochana w Kostku Joriadisie, który był producentem albumu i współtwórcą połowy piosenek.

Ten wokalista i klawiszowiec miał na koncie współpracę z czołówką polskiej sceny (m.in. Papa Dance, Lady Pank, Bajm, Maanam, Izrael). Jako muzyk sesyjny nagrywał również z zespołami De Mono, Kult, Wilki i Chłopcy z Placu Broni, ale największą popularność zdobył, stojąc na czele rockowej grupy Human. Owocem związku Kowalskiej i Joriadisa jest córka Aleksandra (ur. 2 maja 1997 r.), ale ta relacja wkrótce rozpadła się z hukiem.

Zanim do tego doszło, płyta "Czekając na..." umocniła pozycję Kowalskiej w czołówce kobiecego rocka, a fani stawiali ją razem z Edytą Bartosiewicz i Kasią Nosowską (Hey).

"Sukces ten przypieczętowała wspaniała trasa koncertowa, z udziałem sekcji dętej, która na każdy z koncertów przyciągnęła tysiące fanów. O bilety nie było łatwo! Show 'małej Kasi o wielkim głosie' był perfekcyjnie przygotowany. Szał fanów - krzyki, piski i omdlenia - przypominał ten sprzed lat, kiedy na scenę wychodzili Beatlesi! Trasa Kasi to także ogromne tłumy fanów przed sklepami, w których podpisywała płyty i wielkie stosy rzucanych na scenę pluszowych maskotek" - czytamy na oficjalnej stronie Kasi Kowalskiej.

Kasia Kowalska - szczegóły trasy koncertowej:

18.10 Konin

19.10 Gdańsk

23.10 Częstochowa

24.10 Rzeszów

05.11 Grudziądz

08.11 Tychy

11.11 Suchy Las

12.11 Gorzów Wlkp.

13.11 Zielona Góra

14.11 Bielsko-Biała

21.11 Warszawa

22.11 Kraków

23.11 Tarnów

28.11 Lublin

29.11 Warszawa

30.11 Białystok

05.12 Gomunice

06.12 Kielce

13.12 Chełm

25.01.2027 Katowice.