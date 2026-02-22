Kryzys w małżeństwie Wiśniewskich wciąż trwa? Gwiazdor opublikował wymowne zdjęcie

Pola Wiśniewska to piąta żona piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Ślub wzięli w 2020 roku, a w następnych latach powitali dwóch synów: Falco Amadeusa i Noëla Cloé. Warto wspomnieć, że nie było to również pierwsze małżeństwo Poli. Lider Ich Troje i jego małżonka mają po czwórkę dzieci z poprzednich relacji.

Problemy w małżeństwie Wiśniewskich

Ostatnio głośno zrobiło się w mediach o kryzysie w małżeństwie Michała i Poli. Na kanale wokalisty pojawiła się jakiś czas temu dość długa rozmowa, w której para przyznała, że ich związek nie jest obecnie w najlepszej formie. Jak sami twierdzili, przyczynił się do tego wyjątkowo intensywny tryb życia, liczne obowiązki oraz podjęcie się dużego kroku, jakim jest budowa domu.

Sama Pola Wiśniewska m.in. na swoim Instagramie publikowała dwuznaczne wpisy, sugerujące, że małżeństwo może się rozpadać. Teraz Michał Wiśniewski podzielił się z obserwującymi Instastory, na którym widniała grafika stworzona z emotikon złamanego serca i samolotów, które miały przypominać "szwy" na sercu. Sam przekaz publikacji nie jest stuprocentowo jasny, może on jednak sugerować, że lekarstwem piosenkarza na problemy związkowe są liczne podróże, bądź latanie. Michał Wiśniewski posiada licencję pilota i pasjonuje się tym tematem, co może w pewien sposób naprowadzać na to, co muzyk chciał przekazać.

Instastory Michała Wiśniewskiego Instagram @m_wisniewski1972 materiał zewnętrzny

