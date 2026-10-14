Zagraniczne media podają, że już w lutym przyszłego roku miłośnicy Króla Popu doczekają się kolejnego filmu o nim. "Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl" ("Niezwykłe widowisko: Michael Jackson na Super Bowl") ma pojawić się w streamingu - na platformach Hulu oraz ESPN.

Reżyserem dzieła został Bao Nguyen, którego widzowie mogą kojarzyć z dokumentem "The Greatest Night in Pop". Wówczas twórca również stanął za sterami i przedstawił historię nagrywania ponadczasowego przeboju "We Are the World". Produkcja wzbogaciła katalog Netflixa.

Dokument pokaże kulisy przygotowań do historycznego koncertu Michaela Jacksona na Super Bowl

Film o Michaelu Jacksonie, który trafi do sieci już za kilka miesięcy, zaoferuje oglądającym przeprawę przez przygotowania do historycznego koncertu piosenkarza na stadionie Rose Bowl w kalifornijskiej Pasadenie. Na obraz składać się będą nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne - z udziałem Jacksona oraz jego zespołu.

Dokument będzie gratką nie tylko dla słuchaczy artysty, których mogą zaciekawić zakulisowe przygotowania do koncertu. "Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl" ma być również zapisem tego, jak Król Popu "przekształcił występ w przerwie Super Bowl w największe widowisko w popkulturze".

Jednym występem Król Popu zmienił bieg historii. Po nim na Super Bowl występowały największe gwiazdy

Przypomnijmy, że przed 1993 r. przerwy w finałowym meczu o mistrzostwo futbolu amerykańskiego w USA wyglądały zupełnie inaczej. Muzyczne przerywniki zapewniały głównie orkiestry marszowe, a czasami także zapomniani artyści. Stacje telewizyjne wówczas masowo traciły widzów. Wreszcie NFL postanowiła postawić wszystko na jedną kartę i zaprosiła Michaela Jacksona, aby w przerwie meczu dał prawdziwe show.

Występ przyciągnął wówczas przed ekrany ponad 133 mln osób. Od tamtej pory Halftime Show stało się jednym z najważniejszych muzycznych wydarzeń Ameryki. Co roku na stadionowej scenie pojawiają się coraz większe gwiazdy, jednocześnie przebijając się w efektach specjalnych, choreografiach tanecznych i spektakularności swojego koncertu. Podczas Super Bowl występowały już takie osobistości, jak U2, Beyonce, Eminem, Rihanna, Shakira i Jennifer Lopez, The Weeknd czy Bad Bunny.