Konflikt u Beckhamów trwa w najlepsze. Brooklyn zarzuca rodzicom wykorzystywanie siostry "pod kamery"

Ostatnie oburzenie najstarszego syna piłkarza Davida Beckhama i piosenkarki oraz projektantki Victorii Beckham zostało wywołane przez zaskakujące zdarzenie w Los Angeles. Kiedy Brooklyn przebywał poza domem, pod jego posiadłością niespodziewanie zjawiła się jego 14-letnia siostra Harper. Dziewczyna chciała osobiście przekazać mu odręcznie napisany list. Z racji jego nieobecności cała inicjatywa spełzła na niczym.

Jak donoszą zagraniczne media "Mail", powołując się na anonimowych informatorów, sytuacja jest dla Harper niezwykle bolesna: "Nietrudno zrozumieć, jak bardzo Harper cierpi z powodu tego, że jej starszy brat już nie jest blisko niej. Harper skorzystała z okazji, którą miała. To bystra dziewczyna i bardzo tęskni za bratem, więc postanowiła wpaść i sprawdzić, czy go zastanie. Niestety, nikogo nie było w domu. Oddałaby wszystko, żeby móc znów mieć brata przy sobie, zobaczyć go i kochać tak, jak dawniej" - przekazano.

Ustawka pod okiem paparazzi?

Reakcja ze strony najstarszego syna Beckhamów była błyskawiczna i bardzo stanowcza . Jego przedstawiciel stwierdził w rozmowie z "Mirror", że próba wręczenia listu przez 14-latkę była czysto medialnym teatrem wyreżyserowanym przez rodziców.

Zwrócono uwagę na to, że przed domem rzekomo "przypadkowo" pojawili się fotografowie . "Fakt, że fotografowie byli obecni, gdy list miał być wręczany, mówi sam za siebie. To wszystko zostało wyreżyserowane pod kamery" - stwierdził rzecznik prasowy 27-latka.

Rodzice Brooklyna nie zamierzają odnosić się do tych zarzutów. David Beckham odmówił zabrania głosu, ucinając niewygodne pytania stwierdzeniem, że są to kwestie ściśle prywatne: "Szczerze mówiąc, przepraszam, że przerywam, ale to sprawa prywatna. To jedyna rzecz, o której nie chcę rozmawiać" - odparł.

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