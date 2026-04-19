Konflikt między Zaynem Malikiem i Louisem Tomlinsonem przybiera na sile. Miało dojść do rękoczynu

Wszystko zaczęło się od pozornie drobnej zmiany. Louis Tomlinson przestał obserwować Zayna Malika na Instagramie. W świecie fanów One Direction taki ruch natychmiast uruchomił lawinę interpretacji i spekulacji o stanie relacji między artystami.

Co istotne, Malik nadal ma Tomlinsona wśród obserwowanych kont, choć sam śledzi bardzo ograniczoną liczbę profili. W sieci nie brakowało reakcji pełnych emocji. "To naprawdę przykre" - pisał jeden z fanów. Inni podkreślali, że trudno im pogodzić się z myślą o konflikcie między byłymi członkami zespołu. Do zmian doszło także w rodzinie wokalisty. Dwie siostry Tomlinsona również przestały obserwować Malika.

Projekt Netflixa, który miał być powrotem do wspomnień

Jeszcze niedawno media informowały o produkcji Netflixa, która miała połączyć obu artystów w ramach trzyodcinkowego dokumentu. Projekt zakładał podróż po Stanach Zjednoczonych i rozmowy o życiu po One Direction.

Według zapowiedzi miała to być spokojna, bardziej osobista forma spotkania, w której muzycy wracają do wspomnień z czasów zespołu, ale też rozmawiają o dorosłości, ojcostwie i stracie.

W opisie projektu pojawiały się sformułowania o "spontanicznej podróży, rozmowach i próbie ponownego nawiązania relacji".

Doniesienia o konflikcie podczas zdjęć

Według brytyjskich mediów w trakcie realizacji zdjęć doszło jednak do napiętej sytuacji między artystami. W publikowanych relacjach pojawia się informacja o fizycznym starciu, w którym Zayn Malik miał uderzyć Louisa Tomlinsona.

Źródła sugerują, że konflikt miał zacząć się od ostrej wymiany zdań. W tle pojawia się również wątek komentarza dotyczącego zmarłej matki Tomlinsona, co miało dodatkowo zaognić sytuację.

Jak opisuje jedno z cytowanych źródeł: "Louis był w szoku. Gdy próbował się oddalić, Zayn miał go uderzyć".

Według tych samych relacji interweniować miała ekipa produkcyjna, a zdjęcia zostały przerwane.

Produkcja zawieszona

Po incydencie projekt Netflix miał zostać wstrzymany, a według części doniesień - całkowicie anulowany. Ani platforma, ani przedstawiciele artystów nie komentują sprawy, co pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi.

Historia relacji Tomlinsona i Malika nie jest nowa dla fanów One Direction. Po odejściu Zayna z zespołu w 2015 roku między artystami dochodziło do publicznych spięć, które później częściowo wygasały, a częściowo wracały w mediach.

W późniejszych latach Tomlinson mówił jednak o chęci odbudowania kontaktu i podkreślał, że łączy ich szczególna więź. W jednym z wywiadów wspominał słowa swojej zmarłej matki, która miała zachęcać go do pojednania, mówiąc, że "życie jest zbyt krótkie".

