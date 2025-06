Koncert "Wrocław Przyszłości": Wyjątkowy show i refleksyjna opowieść o historii w Polsacie [RELACJA NA ŻYWO]

Koncert "Wrocław Przyszłości" jest realizowany z okazji 80-lecia powrotu Wrocławia do Polski. Wyjątkowe wydarzenie łączy nowoczesność i historię, a sam koncert w Polsacie to muzyczna opowieść o mieście spotkań, dialogu, solidarności i pojednania. Sprawdźcie razem z nami, co dzieje się we Wrocławiu!