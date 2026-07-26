Na początku wakacji w Polskę ruszyła trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską", w ramach której w całym kraju odbywają się koncerty jednych z największych gwiazd naszej rodzimej estrady. Tournee odwiedziło już m.in. Radom, Zakopane czy Ełk, a w ten weekend artyści zawitali do Grudziądza. Widzowie usłyszeli na żywo Mery Spolsky, Natalię Kukulską, Annę Wyszkoni, Pectus, BEMY, Perfect i wielu innych.

Edyta Górniak wystąpiła z synem w koncercie TVP. "Najważniejszy człowiek w moim życiu"

Największe emocje wywołał występ legendarnej Edyty Górniak, która w sobotni wieczór zaprezentowała się przed publicznością w towarzystwie syna, Allana Enso. Koncert miał więc dla artystki wyjątkowe znaczenie. Sama pokazała swój wielki talent wokalny, a 22-latek w tym czasie stał za konsolą i miksował muzykę. Wspólnie wykonali dwie piosenki, a autorka hitu "To nie ja" zabrała także głos, chcąc wygłosić do tłumu kilka słów.

Gwiazda ze wzruszeniem w głosie opowiedziała publice, że koncerty, podczas których może występować z synem, są dla niej naprawdę niezwykłe. "Te spotkania muzyczne, szczególnie w tym roku, są dla mnie bardzo wzruszające, dlatego że postanowiliśmy występować wspólnie z najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Z moim synem, Allanem Enso" - usłyszeli zgromadzeni.

Widzowie Telewizji Polskiej tłumnie komentują popis Edyty Górniak i Allana Enso

Do sieci trafiły fragmenty występu Edyty Górniak i Allana Enso, a na oficjalnym profilu Telewizji Polskiej pojawiło się także wideo z prób do sobotniego koncertu. Pod nagraniami widzowie tłumnie skomentowali popis legendy estrady oraz jej syna. Okazuje się, że większość oglądających właśnie na występ Edyty czekała najbardziej. "Cudowny występ, jest najlepszą polską wokalistką", "Przynajmniej Edyta nie dała plamy. Zaśpiewała pięknie, jak kiedyś", "Wokalistka klasa, ubiór piękny", "Ale głos... Wow" - czytamy.

W komentarzach nie zabrakło też pochwał dla Allana. "Jesteście cudowni - mama i syn!", "To, że Allan poszedł w ślady mamy jest piękne", "Przyjemny chłopak, powodzenia życzę", "Nie ma to jak mama z synem, pięknie" - piszą internauci.

Internauci zarzucają im nepotyzm! "Od początku tylko matka mu pomaga"

Niektórzy widzowie TVP nie szczędzili jednak krytyki. Skomentowali występ Edyty i Allana negatywnie głównie ze względu na to, że ich zdaniem artystka niepotrzebnie zabrała syna na scenę. "Zawód: syn", "Synuś do szkoły nich idzie", "Promuje syna, choć talentu ma mało", "Co on takiego zrobił?? Ładną piosenkę napisał? Od początku tylko matka mu pomaga", "Żenada", "Talentu chłopak nie ma" - czytamy na Facebooku.