Specjalna seria letnich koncertów TVP, "Lato z Radiem i Telewizją Polską", wystartowała na początku lipca w Zakopanem, a zakończy się 30 sierpnia w Grudziądzu (na Błoniach Nadwiślańskich). Każdy koncert w ramach letniego cyklu rozpoczyna się o godzinie 20:00 i jest transmitowany na żywo w TVP2. Widzowie chętnie komentują wydarzenie - występy artystów, zaangażowanie odbiorców, prowadzących i zaangażowanie twórców. Nie inaczej było wczoraj, 9 sierpnia br., podczas koncertu w Lublinie.

Michał Szpak podzielił fanów w Lublinie. "Tylko Michał tak potrafi"

Na Placu Zamkowym wystąpili: Dawid Kwiatkowski, Patrycja Markowska, De Mono, Feel, Michał Szpak, Urszula, Organek, Ania Rusowicz, Brathanki, Joanna Jakubas oraz Mikołaj Przybylski, zaś koncert poprowadzili: Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz i Grzegorz Dobek z Telewizji Polskiej oraz Roman Czejarek z Polskiego Radia.

Nie da się ukryć, że to właśnie o występie Michała Szpaka mówi się najwięcej. Artysta zaprezentował się na koniec pierwszej części koncertu, tuż przed przerwą reklamową. Postawił na specyficzną stylizację - cieliste spodnie z bardzo wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Nietuzinkowy kostium sięgał mu niemal do klatki piersiowej, jednak wokalista zrezygnował z górnej części garderoby, ograniczając się jedynie do subtelnego akcentu w postaci naszyjnika.

W taki anturażu Szpak wykonał utwór "Bondage", który zachwycił widzów już podczas tegorocznych preselekcji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Pod koniec listopada 2023 roku wokalista wypuścił oczekiwaną płytę "Nadwiślański mrok" - to właśnie z tego wydawnictwa pochodzą piosenki "Hiob", "Warszawianka (mrok)", "We Need a Coco" i "Smutek (a może mniej)". Słuchaczy szczególnie zachwyciła piosenka "Bondage", która wybrzmiała również w Lublinie.

"Głos ma nie z tej ziemi, ale co on na siebie włożył", "Uwielbiam go i jego energię", "Jest prawdziwym artystą, nie rozumiecie?", ""Lubię jego głos, ale oglądać go to coś okropnego", "Michał rewelacja. Niby piosenka a cały spektakl. Tylko Michał tak potrafi. Brak słów", "O matko, co to było", "Coś okropnego", "Zamykałam dzieciom oczy, gdy to oglądały", "Cudowny" - piszą podzieleni internauci.

Szpak zaprezentował również utwór "Sweet Child O' Mine" z Mikołajem Przybylskim - wtedy na scenie pojawił się w czarnym prześwitującym topie oraz skórzanych dzwonach.

Geordie Greep na OFF Festivalu: "Większą radość sprawiają memy, niż książki" INTERIA MUZYKA INTERIA