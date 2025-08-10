Koncert TVP podzielił fanów Michała Szpaka. "Jest prawdziwym artystą, nie rozumiecie?"
Kolejny koncert z cyklu "Lato z Radiem i Telewizją Polską", tym razem w Lublinie, wywołał prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Choć wiele osób chwaliło wydarzenie TVP za kontakt z publicznością, tłumy pod sceną i dobrą energię, nie obyło się bez kontrowersji. Widzowie jednogłośnie zachwycili się występem Dawida Kwiatkowskiego, jednak ostre słowa padły pod adresem Michała Szpaka, który jak zawsze postawił na odważną kreację.
Specjalna seria letnich koncertów TVP, "Lato z Radiem i Telewizją Polską", wystartowała na początku lipca w Zakopanem, a zakończy się 30 sierpnia w Grudziądzu (na Błoniach Nadwiślańskich). Każdy koncert w ramach letniego cyklu rozpoczyna się o godzinie 20:00 i jest transmitowany na żywo w TVP2. Widzowie chętnie komentują wydarzenie - występy artystów, zaangażowanie odbiorców, prowadzących i zaangażowanie twórców. Nie inaczej było wczoraj, 9 sierpnia br., podczas koncertu w Lublinie.
Michał Szpak podzielił fanów w Lublinie. "Tylko Michał tak potrafi"
Na Placu Zamkowym wystąpili: Dawid Kwiatkowski, Patrycja Markowska, De Mono, Feel, Michał Szpak, Urszula, Organek, Ania Rusowicz, Brathanki, Joanna Jakubas oraz Mikołaj Przybylski, zaś koncert poprowadzili: Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz i Grzegorz Dobek z Telewizji Polskiej oraz Roman Czejarek z Polskiego Radia.
Nie da się ukryć, że to właśnie o występie Michała Szpaka mówi się najwięcej. Artysta zaprezentował się na koniec pierwszej części koncertu, tuż przed przerwą reklamową. Postawił na specyficzną stylizację - cieliste spodnie z bardzo wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Nietuzinkowy kostium sięgał mu niemal do klatki piersiowej, jednak wokalista zrezygnował z górnej części garderoby, ograniczając się jedynie do subtelnego akcentu w postaci naszyjnika.
W taki anturażu Szpak wykonał utwór "Bondage", który zachwycił widzów już podczas tegorocznych preselekcji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji.
Pod koniec listopada 2023 roku wokalista wypuścił oczekiwaną płytę "Nadwiślański mrok" - to właśnie z tego wydawnictwa pochodzą piosenki "Hiob", "Warszawianka (mrok)", "We Need a Coco" i "Smutek (a może mniej)". Słuchaczy szczególnie zachwyciła piosenka "Bondage", która wybrzmiała również w Lublinie.
"Głos ma nie z tej ziemi, ale co on na siebie włożył", "Uwielbiam go i jego energię", "Jest prawdziwym artystą, nie rozumiecie?", ""Lubię jego głos, ale oglądać go to coś okropnego", "Michał rewelacja. Niby piosenka a cały spektakl. Tylko Michał tak potrafi. Brak słów", "O matko, co to było", "Coś okropnego", "Zamykałam dzieciom oczy, gdy to oglądały", "Cudowny" - piszą podzieleni internauci.
Szpak zaprezentował również utwór "Sweet Child O' Mine" z Mikołajem Przybylskim - wtedy na scenie pojawił się w czarnym prześwitującym topie oraz skórzanych dzwonach.