Organizowany przez Live Nation koncert promujący płytę "WOR$T GIRL IN AMERICA" miał odbyć się 24 października w klubie Palladium w Warszawie. Slayyyter wraz z agencją właśnie przekazali, że ten występ nie dojdzie do skutku z powodu urazu strun głosowych artystki.

Zwroty za bilety będą realizowane przez bileterię, w której zostały zakupione.

Slayyyter odwołała koncert w Warszawie

"Z ogromnym smutkiem muszę przekazać, że po kilku wizytach u lekarza zdiagnozowano u mnie zapalenie krtani oraz uszkodzenia strun głosowych. Zalecono mi przyjmowanie leków i całkowity odpoczynek dla głosu przez co najmniej dwa tygodnie. W związku z tym jestem zmuszona odwołać pozostałe koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie, aby uniknąć trwałego uszkodzenia głosu" - przekazała 30-letnia Amerykanka.

"Mój zespół i ja już pracujemy nad ustaleniem nowych terminów na przyszły rok. Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła przekazać wam więcej informacji i wynagrodzić tę sytuację. Wiem, ile czasu i wysiłku wkładacie w to, by przyjść na koncert - niektórzy z was podróżowali z daleka, inni przygotowali specjalne stroje. Jest mi niezmiernie przykro, że nie mogę dać wam występów, na które czekaliście" - podkreśla Slayyyter, otwiera się w nowym oknie.

Razem ze swoją ekipą wokalistka w najbliższym czasie chce znaleźć termin powrotu do miejsc, w których koncerty musiały zostać teraz odwołane.

Kim jest Slayyyter?

Pod tym pseudonimem kryje się Catherine Grace Garner. Już od najmłodszych lat była zafascynowana lo-fi popem z lat 80., nałogowo zasłuchiwała się w piosenki Lany Del Rey, Lady Gagi (w szczególności z elektronicznego albumu "ARTPOP") oraz Beyoncé, którą dzisiaj uważa za jedną ze swoich największych idolek.

Po świetnie przyjętym "Troubled Paradise" w 2023 roku wydała album "Starfucker" (z singlami "I Love Hollywood!", "Dramatic", "Out Of Time, otwiera się w nowym oknie", "Tear Me Open"), czym tylko pozornie przypieczętowała swoją pozycję w show-biznesie. Potrzebowała projektu, który przyniesie jej światowy rozgłos, a udało się to dopiero dzięki najnowszemu albumowi "WOR$T GIRL IN AMERICA", TikTokowemu viralowi z "DANCE..." i poruszającemu występowi na tegorocznej Coachelli.

Na fali sukcesu "WGIA" artystka postanowiła spojrzeć na swój materiał z odwrotnej perspektywy. W sieci już zapowiada album "WOR$T MAN IN AMERICA", który promuje singiel "brand new chanel$, otwiera się w nowym oknie".