Zaplanowana na 30 października impreza "Uwierz w Sport" odbędzie się bez koncertu Skolima. Wydarzenie w Inowrocławiu przygotowano z myślą o dzieciach z placówek opiekuńczo-wychowawczych, a jego finansowanie pochodziło ze środków samorządu województwa.

Po ogłoszeniu udziału wokalisty pojawiły się głosy sprzeciwu i krytyki wobec doboru wykonawcy do takiej publiczności. Fundacja odpowiedziała komunikatem, w którym poinformowała o odwołaniu występu. "Rozumiemy, że dla wielu rodziców, wychowawców i organizacji działających na rzecz dzieci troska o treści, z którymi stykają się młodzi ludzie, jest szczególnie ważna. Podzielamy tę troskę i szanujemy zgłaszane wątpliwości. Dobro uczestników jest dla nas najważniejsze, dlatego Fundacja zdecydowała o rezygnacji z występu Skolima. Pozostała część programu zostanie zrealizowana bez zmian" - przekazano.

Fundacja wyjaśnia, jak wybierano wykonawcę

Organizatorzy zaznaczyli, że sami odpowiadali za przygotowanie programu, w tym zaproszenie artysty. Zapewnili również, że planując koncert, uwzględniali wiek odbiorców. Według ich relacji Skolim wiedział, przed jaką publicznością miał wystąpić.

"Nie chcieliśmy nikogo urazić. Wszystkie decyzje dotyczące programu, w tym wybór wykonawców, Fundacja podejmowała samodzielnie. Każdy element ustalaliśmy z myślą o wieku uczestników i w granicach przyzwoitości. Naszą intencją było, aby występ nie zawierał wulgaryzmów ani treści nieodpowiednich dla dzieci, a artysta został poinformowany, dla jakiej grupy wiekowej będzie występował" - wyjaśniono.

Fundacja skierowała też przeprosiny. "Przepraszamy każdą ze stron tej sytuacji: osoby, które poczuły się urażone lub zaniepokojone, artystę oraz uczestników, którzy czekali na koncert" - napisano.

Organizatorzy apelują, by pamiętać o dzieciach

W komunikacie znalazła się także prośba, aby internetowe polemiki nie przeniosły się na samo wydarzenie. Fundacja przypomniała, że dla zaproszonych dzieci spotkanie ma znaczenie wykraczające poza występ muzyczny.

Dla wielu uczestników będzie to możliwość wyjazdu poza placówkę, spróbowania różnych dyscyplin sportowych i wspólnego, aktywnego spędzenia czasu. Organizatorzy podkreślili, że "uczestnicy z niecierpliwością czekają na ten dzień", i zaapelowali, by kontrowersje wokół koncertu nie odebrały im radości z udziału.