Carolina Giraldo Navarro, znana pod pseudonimem Karol G, to 35-letnia wokalistka i producentka rodem z Medellín w Kolumbii. Międzynarodową sławę przyniósł jej m.in. występ jako headlinerka festiwalu Coachella, gdzie była pierwszą artystką pochodzenia latynoskiego występującą jako główna gwiazda. Od tamtej pory nazywana jest ikoną latynoskiego popu, która przekracza granice i wyznacza nowe standardy na rynku muzycznym.

W kwietniu tego roku Karol G ogłosiła szczegóły swojej światowej trasy koncertowej "Viajando Por El Mundo Tropitour". W ramach tournee 14 lipca 2027 r. miała pojawić się w Polsce - na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Teraz okazuje się, że wydarzenie jednak nie dojdzie do skutku.

Koncert Karol G na stadionie PGE Narodowym w Warszawie został odwołany!

Z mediów społecznościowych organizatora koncertu nagle zniknęły informacje o wydarzeniu, a na oficjalnej stronie internetowej nie można już kupić biletów. Do sieci trafiły także pierwsze głosy posiadaczy biletów, którzy potwierdzili, że występ Karol G w Warszawie został odwołany. Zostali oni powiadomieni o tym za pośrednictwem maila.

"Dzień dobry, ten koncert został odwołany. Organizator wydarzenia przekazał nam informację, że z uwagi na problemy logistyczne, koncert zaplanowany na 14 lipca 2027 na PGE Narodowym nie odbędzie się" - przeczytali w wiadomości od organizatora.

Koncert Karol G odwołano przez "problemy logistyczne". Fani mają swoją teorię

Po przekazaniu informacji o odwołanym koncercie Karol G na PGE Narodowym w sieci aż zawrzało. Na popularnym facebookowym profilu "Koncerty w Polsce" pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których ludzie zaczęli spekulować o słabo sprzedających się biletach i zbyt małej popularności latynoskiej artystki w naszym kraju. Spora część osób podkreśliła, że nie mogła doczekać się show i żałuje, że zostało ono odwołane na tyle miesięcy wcześniej.

"Szkoda, bo robi świetne show, ale tak myślałam, że to się tak skończy", "Karol G może być światową gwiazdą, ale w Polsce jest na granicy anonimowości dla przeciętnego Kowalskiego", "Do niedawna jeszcze myślałem, że to jest jakiś polski DJ", "Mnie przykro, wybierałam się", "Chociaż mogli zaproponować inny obiekt, mniejszy", "Polska jak zwykle niegotowa", "Nie dziwi mnie to. Fakt, na świecie jest popularną wokalistką, ale w Polsce mało znana" - czytamy na Facebooku.

Poprzednia trasa koncertowa Karol G była ogromnym sukcesem

Poprzednia trasa koncertowa Karol G - "Mañana Será Bonito World Tour" - obejmowała kilka kontynentów i 62 występy. Wówczas artystka sprzedała ponad 2,3 miliona biletów, a przychody wyniosły ponad 300 milionów dolarów. Teraz również wszystko wskazuje na to, że show z trasy "Viajando Por El Mundo Tropitour" cieszą się niemałą popularnością w innych krajach.