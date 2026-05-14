Koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza odwołany. "Dziękujemy za wyrozumiałość"

Majewska i Korcz od miesięcy świętują 50-lecie swojej współpracy artystycznej. To właśnie kompozytor odpowiada za największe przeboje wykonywane przez wokalistkę, a ich wspólna historia rozpoczęła się w połowie lat 70. od utworu "Odkryjemy miłość nieznaną", zaprezentowanego podczas festiwalu w Opolu. Piosenka szybko stała się przebojem, a duet przez kolejne dekady zyskał status jednego z symboli polskiej estrady.

W ramach jubileuszowej trasy artyści mieli wystąpić 16 maja w Klimontowie, rodzinnej miejscowości Alicji Majewskiej. Koncert planowano jako jedno z głównych wydarzeń drugiej edycji Open Festivalu Klimontów. Zainteresowanie było ogromne, a wejściówki rozeszły się błyskawicznie.

Ostatecznie organizatorzy przekazali jednak, że wydarzenie zostało przełożone z powodu problemów zdrowotnych Włodzimierza Korcza. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że stan zdrowia kompozytora uniemożliwia jego udział w koncercie.

"Decyzja ta spowodowana jest niedyspozycją zdrowotną pana Włodzimierza Korcza, która uniemożliwia jego udział w wydarzeniu. Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie koncertem oraz państwa wyrozumiałość. Życzymy panu Włodzimierzowi Korczowi szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazali przedstawiciele Open Festival Klimontów.

Przy okazji ogłoszono nowy termin występu. Koncert ma odbyć się 8 listopada, a organizatorzy zapowiedzieli, że szczegóły dotyczące nowej puli wejściówek zostaną podane bliżej wydarzenia.

"Bardziej rodzina niż współpracownik"

Relacja Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza od lat wykracza poza zawodową współpracę. Wokalistka wielokrotnie podkreślała, że kompozytor stał się dla niej kimś znacznie ważniejszym niż tylko scenicznym partnerem.

"To właściwie bardziej traktuję go jako członka rodziny. I Włodka, i Elę. Pięćdziesiąt lat pracujemy razem. Niewątpliwie jest przyjacielem i autorytetem" - mówiła w jednym z wywiadów.

Dla wielu fanów trudno wręcz wyobrazić sobie występ Majewskiej bez fortepianu Korcza. Artyści od dekad pojawiają się razem na scenie, tworząc charakterystyczny duet kojarzony z elegancją i klasycznym repertuarem.

Publiczne pojawienie się tuż po ogłoszeniu decyzji

Jeszcze większe zaskoczenie wzbudził fakt, że już dzień po informacji o przełożeniu koncertu Alicja Majewska pojawiła się na pokazie Macieja Zienia. Wokalistka przyciągnęła uwagę fotoreporterów elegancką stylizacją utrzymaną w jasnych, kremowych barwach.

Artystka od lat pozostaje wierna klasycznym garniturom i kompletom ze spodniami, znacznie rzadziej wybierając suknie. Tak było również tym razem. Jej obecność na branżowym wydarzeniu wywołała spore zainteresowanie, zwłaszcza że chwilę wcześniej media obiegły informacje o problemach zdrowotnych Korcza i zmianach w koncertowym kalendarzu duetu.

Pięć dekad wspólnej historii

Majewska i Korcz należą do grona artystów, którzy przez lata pozostali wierni swojej muzycznej formule. Włodzimierz Korcz odpowiadał także za kompozycje dla wielu innych gwiazd polskiej sceny, współpracując między innymi z Ireną Santor i Elżbietą Starostecką.

W ostatnich miesiącach Alicja Majewska ponownie znalazła się również w centrum zainteresowania telewidzów za sprawą programu "The Voice Senior", gdzie dołączyła do grona jurorów. Mimo intensywnego grafiku wokalistka nie zwalnia tempa, a jubileuszowe koncerty duetu wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

