Powstał w czasach, kiedy muzyka popularna w Polsce coraz odważniej sięgała po nowe formy wyrazu, ale też chętnie powracała do prostoty. Ta kołysanka, napisana pod koniec lat 70. przez Seweryna Krajewskiego z tekstem Agnieszki Osieckiej (ponoć dla syna Seweryna, Sebastiana), jest kwintesencją obu tych dróg - nowoczesna w formie, a klasyczna w przekazie. I choć minęło wiele lat od jej premiery, wciąż wzrusza, koi i zachwyca kolejne pokolenia.

Seweryn Krajewski - do 1997 r. lider zespołu Czerwone Gitary - miał na koncie liczne przeboje i uznanie za melodyjność, subtelność i wyjątkową wrażliwość muzyczną. Agnieszka Osiecka natomiast była wówczas uznaną poetką i autorką tekstów piosenek, z imponującym dorobkiem obejmującym setki utworów.

Współpraca tych dwojga już wcześniej przynosiła znakomite rezultaty, ale "Kołysanka dla Okruszka" była czymś więcej niż kolejnym wspólnym utworem - była próbą uchwycenia intymności między dorosłym a dzieckiem, między światem doświadczonym a tym dopiero budzącym się do życia.

"Kołysanka dla Okruszka" - poezja codzienności

Słowa piosenki niosą ze sobą poetycką prostotę i ogromną czułość. "Skarbie mój, Ty śpij, Ty śpij, a ja, Skarbie mój, do snu Ci będę grał" - to nie są złożone frazy, ale w tej prostocie tkwi siła. Osiecka umiała mówić o emocjach tak, by wydawały się jednocześnie uniwersalne i osobiste. Jej teksty zawsze miały warstwę głębszą niż mogło się wydawać na pierwszy rzut oka - i tak też jest w "Kołysance dla Okruszka".

To nie tylko piosenka usypiająca dziecko - to opowieść o świecie, który nie zawsze jest bezpieczny, ale w którym miłość i troska potrafią stworzyć bezpieczną przystań. "Kiedyś tam, będziesz miał dorosłą duszę, Kiedyś tam, kiedyś tam, Ale dziś jesteś mały jak okruszek, Który los rzucił nam" - te słowa nie są tylko pocieszeniem dla dziecka, ale także dla rodzica. Mówią o bezradności dorosłych wobec przyszłości, o ich nadziei, że choćby przez chwilę mogą ochronić swoje dziecko przed światem.

Seweryn Krajewski znany jest ze swojej umiejętności pisania melodii, które są jednocześnie proste i wyjątkowe. "Kołysanka dla Okruszka" to przykład jego najlepszego stylu: liryczna, miękka linia melodyczna, stonowana aranżacja, wyczucie dynamiki. Muzyka nie dominuje nad słowem, nie stara się wzbudzać emocji siłą - ona po prostu towarzyszy.

Piosenka stała się nie tylko przebojem, ale również częścią kulturowego pejzażu Polski. Przez lata była wykonywana na różnych festiwalach, konkursach, wieczorach poezji i programach muzycznych. Stała się uniwersalną kołysanką - nie tylko w sensie muzycznym, ale też symbolicznym. Niosła spokój, bliskość, bezpieczeństwo.

Seweryn Krajewski stworzył dziesiątki przebojów, które śpiewała cała Polska

Seweryn Krajewski był i pozostaje jednym z najważniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej. Jako lider Czerwonych Gitar, a później solista i kompozytor, stworzył dziesiątki przebojów, które do dziś są śpiewane i kochane. "Niebo z moich stron", "Uciekaj, moje serce", "Czekasz na tę jedną chwilę", "Anna Maria" - to tylko niektóre z utworów, które ukształtowały muzyczną wrażliwość kilku pokoleń Polaków.

Styl Krajewskiego opiera się na melodyjności, subtelności i szacunku do słowa. Jego piosenki nie próbują na siłę zaskakiwać - raczej otulają słuchacza, wciągając go w swój świat emocji i obrazów. Wieloletnia współpraca z poetami takimi jak Agnieszka Osiecka, Jacek Cygan czy Marek Dutkiewicz pozwalała mu tworzyć utwory, które były nie tylko muzyką, ale też literaturą.

"Kołysanka dla Okruszka" idealnie wpisuje się w tę filozofię twórczą - łączy mistrzostwo kompozycyjne z poetyckim tekstem, a efekt końcowy porusza zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wystąpił na ramówce Polsatu i zapowiada nowy utwór. "Mam nadzieję, że latem będzie jak najwięcej grania" INTERIA.PL INTERIA.PL